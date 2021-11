Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Fiorentina (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 12ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Mondin, quarto uomo Massimi, VAR Di Paolo, AVAR Baccini.Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

46' GIALLO PER DANILO - Il brasiliano stende con un fallo tattico Castrovilli e si becca il giallo da Sozza, che in precedenza aveva ammonito Martinez Quarta per un duro fallo a centrocampo su Morata.

47' LA VIOLA RECLAMA UN RIGORE MA SOZZA DOPO CHECK COL VAR FISCHIA LA FINE DEL TEMPO - Finale di primo tempo thrilling, Sozza fischia la fine del primo tempo, ma trattiene le squadre in campo perché c'è un check del var su un possibile rigore per tocco di mano. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, spizzato da Saponara: il pallone carambola sul braccio di Danilo con il braccio non aderente al corpo. La review del Var però considera involontario e congrua la posizione del braccio di Danilo e non concede il penalty facendo arrabbiare la panchina gigliata. Decisione destinata a far discutere ma che può essere giudicata corretta visto che il braccio del brasiliano si sta piegando davanti al petto e non è così largo. Anche se, nelle scorse settimane, ne sono stati anche fischiati di penalty del genere...

