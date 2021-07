Il centrocampista tunisino dell'under 23 della Juventus Hamza Raifa è risultato positivo al Covid. Il giocatore si stava allenando con la prima squadra e per questo tutto il gruppo è ora in isolamento fiduciario. Questo il comunicato: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".

Werner è già stufo del Chelsea; Locatelli vuole solo la Juve

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/07) 9 ORE FA

Calciomercato 2020-2021 Locatelli distante dalla Juve; Romero-Barça? La Dea vuole 60 milioni 11 ORE FA