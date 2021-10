Si chiama Binance, è una società di Singapore che tratta criptovalute e asset digitali, ed è il nuovo main sponsor della Lazio . Il club biancoceleste, come precisa il Corriere dello Sport, ha siglato un accordo di due anni con opzione fino al 2024: un'operazione complessiva che prevede, tra parte fissa e variabile, un introito complessivo di circa 30 milioni di euro. La trattativa era iniziata lo scorso giugno e si è finalmente concretizzata: già sabato, in occasione del match casalingo contro l'Inter all'Olimpico, sulle maglie della Lazio campeggeranno il nome e il marchio del nuovo sponsor. Binance è amministrata dal cinese Changpeng Zao: ha un ufficio centrale a Singapore più alcune sedi distaccate in Europa.