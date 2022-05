Genoa-Juventus, match valido per la 36a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1. Decisivo un rigore di Criscito al 96'. Vediamo insieme i migliori e i peggiori del match del Ferraris.

===Le pagelle del GENOA===

Salvatore SIRIGU 6,5 - Sicuro su un tiro da fuori di Dybala, bravo anche su Kean. Sempre reattivo e pronto.

Silvan HEFTI 6,5 - Buona spinta a destra, coraggioso e mai banale. Cresce tanto nella ripresa.

Mattia BANI 6 - Attento, preciso, usa la testa e non sbaglia.

Leo OSTIGARD 6,5 - Guerriero, che duella di continuo con Vlahovic e fa sentire il fisico. Leggermente in ritardo sul gol di Dybala, ma per il resto gran prova.

Domenico CRISCITO 7 - La personalitá, il carattere, gli attributi per calciare un rigore al 96' dopo averne sbagliato uno in un derby una settimana fa proprio alla fine del match. Freddo, glaciale, tre punti pesantissimi.

Pablo GALDAMES 5,5 - Poca gamba, impreciso nelle verticalizzazioni, non convince. (Dal 46' FRENDRUP 5,5 - Buon impatto nel match. Si alza, spinge, manda al tiro Amiri. Grave errore peró sul gol della Juve: é lui a perdere la palla chiave)

Milan BADELJ 6 - Malino nel primo tempo, troppo impreciso. Migliora lui e nel finale migliora tutto il Genoa.

Filippo MELEGONI 5,5 - Non ci siamo. Tenerino, svagato, facile da marcare. Non si vede. (Dal 58' EKUBAN 6 - Porta energia, va al tiro, ci prova, anche da posizione defilata)

Nadiem AMIRI 6,5 - Mezzo voto in meno per la comoda occasione sprecata. Ripresa da urlo, con assist d'oro a Gudmundsson.

Manolo PORTANOVA 6 - Impegna Szczesny da fuori, ci prova sempre, ha grinta. Non lo avremmo tolto. (Dal 58' YEBOAH 6,5 - Il merito di procurarsi quel fondamentale rigore al 96')

Mattia DESTRO 5 - Il Genoa crea e lui spreca. Di piede, di testa, in mischia. Per nulla concreto. (Dal 68' GUDMUNDSSON 7 - Rete importante, la prima in A. Ma anche dribbling e cross. Entra bene)

ALL. Alexander BLESSIN 7 - Genoa sempre in partita e premiato dalla voglia finale. Dietro concede parecchio, ma questi tre punti pesano. Bravo nei cambi.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Ci mette una pezza dove puó, evitando almeno due gol.

Juan CUADRADO 6 - Un'oretta per mettere minuti sulle gambe in vista della finale di Coppa Italia. Non affonda, si gestisce. (Dal 60' ALEX SANDRO 6 - Dal suo lato il Genoa non combina molto. Tiene la posizione.)

Leonardo BONUCCI 6 - Respinge due conclusioni, lotta, fa il suo. Non ha colpe sui gol subiti.

Daniele RUGANI 5,5 - Ammonito, falloso, non sempre preciso e affidabile. Un po' arrugginito.

Mattia DE SCIGLIO 4 - Un disastro. Perde il taglio di Gudmundsson sul primo gol, commette il fallo da rigore su Yeboah. Grave sbagliare in questo modo a questi livelli.

ARTHUR 5,5 - Prevedibile, a ritmo lento, sempre scolastico. Rallenta, annoia. (Dal 60' ZAKARIA 6 - Non entra male. Recupera, avvia,riparte)

Fabio MIRETTI 6,5 - Altra prova sorprendente. Sembra lui il veterano. Gioca di prima o a due tocchi, verticalizza, ha personalitá. (Dal 74' BERNARDESCHI SV)

Adrien RABIOT 5,5 - Nulla di sensazionale. Un cross per Kean, diversi passaggi a vuoto, alcuni sbadigli. Freno a mano tirato.

Paulo DYBALA 7 - Gran gol col destro, palo colpito col mancino. Un Dybala diverso dalle ultime uscite. Continuo, presente. Potrebbe farsi rimpiangere, pochi hanno questa qualitá. (Dall'80' AKÉ SV)

Dusan VLAHOVIC 5,5 - Un'altra partita senza segnare, la terza di fila. Ci va vicino solo una volta. Servito poco e male. (Dal 74' MORATA 6 - Entra e manda in porta Kean)

Moise KEAN 4,5 - L'assist per Dybala, ma anche due madornali errori sottoporta. Il secondo, poco prima del rigore di Criscito è da mani nei capelli. A porta vuota calcia fuori. Male.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 5,5 - Juventus mai brillante. Non è colpa sua se Kean spreca quelle occasioni o se De Sciglio commette quei disastri. Ma la Juve non gioca bene e concede tanto.

