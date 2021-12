Inter-Cagliari, match valido per la 17a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 4-0. A San Siro decisive le reti di Lautaro (doppietta), Sanchez e Calhanoglu. Vediamo insieme migliori e peggiori del match: illumina Barella, che in mezzo domina.

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Sicuro quando viene chiamato in causa, nessun intervento di rilievo.

Milan SKRINIAR 7 - A destra, sempre in appoggio, sempre sicuro, anche quando infila dentro per le punte. In ottime condizioni fisiche.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Al rientro, va sempre a contrastare Joao Pedro sui palloni alti. Solita precisione.

Alessandro BASTONI 7 - Il Cagliari rimane basso e lui può alzarsi e impostare. Presente e convinto, anche in bello stile in alcune azioni offensive.

Denzel DUMFRIES 7 - Fiammante, "on fire". Affonda, crossa, si inserisce, si procura il rigore. (Dal 72' DIMARCO 6 - Un paio di cross e qualche buona idea nel finale)

Nicoló BARELLA 8 - Parte fortissimo, con due tiri nei primi quattro minuti. Poi manda in porta Sanchez, stoppato da Cragno. Nella ripresa insiste, offre giocate magiche e riesce a fornire l'assist al cileno (il suo sesto in questo campionato, poi metterá a referto anche il settimo per Lautaro). Reattivo, lucido, brillante, in netta crescita rispetto alle ultime uscite.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Consueto direttore d'orchestra. Allarga, verticalizza, ci prova da fuori. (Dal 72' VIDAL 6 - Venti minuti scarsi, un tiro, buona grinta)

Hakan CALHANOGLU 7 - Pimpante, con personalità, sempre al centro del gioco. Dal suo piede parte l'ennesimo assist da corner per il gol di Lautaro. Nella ripresa firma lo splendido terzo gol nerazzurro. (Dal 76' SENSI SV)

Ivan PERISIC 6 - Insomma, il meno in evidenza. Bellanova ha fisico e corsa. Lui da quel lato fatica ad imporsi. (Dal 83' ZANOTTI SV - Esordio del classe 2003 e un'occasione create per Sanchez).

Lautaro MARTINEZ 7,5 - Croce sui rigori, delizia su tutto il resto. Sblocca la gara con un gran colpo di testa, poi viene ammonito per un fallo evitabile. Quindi sbaglia il rigore del possibile 2-0 e poi firma la doppietta nella ripresa. (Dal 72' SATRIANO 6 - Non incide in zona gol, ma si muove bene)

Alexis SANCHEZ 7,5 - Parte piano, poi inizia a produrre: assist, occasioni create, tiri. Cragno gli nega il gol nel primo tempo, mentre nella ripresa deve arrendersi. Molto bene, buona prova.

ALL.: Simone INZAGHI 8 - Inter splendida. Dominante, convinta, organizzata, arrembante. Ottimo lavoro fin qui, ha migliorato quello che Conte aveva creato.

===Le pagelle del CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 7,5 - Almeno sette parate importanti, tra cui quella sul rigore di Lautaro, che lui stesso aveva procurato con un'uscita disperata a tu per tu con Dumfries. Riduce (e di molto) il passivo.

Martin CACERES 4,5 - Ci mette coraggio e voglia. Combattente come ai vecchi tempi, anche se il dinamismo non è lo stesso. In ritardo su almeno tre gol. (Dal 70' ZAPPA 6 - Poco da segnalare, entra e si mette dietro. Difende come puó)

Diego GODIN 4 - Un disastro, appena l'Inter infila in verticale lui paga dazio. Viene travolto da Lautaro e Sanchez, troppo mobili per lui.

Andrea CARBONI 4 - Molto male. Disattento, spesso in ritardo, non riesce a prendere le misure a Sanchez. (Dal 82' OBERT SV)

Raoul BELLANOVA 6,5 - Un treno a destra. Attacca, spinge, copre bene, mettendo in difficoltà Perisic. Il migliore del Cagliari.

Alberto GRASSI 4,5 - Piú regista che mezz'ala. Un po' troppo scolastico e diverse volte travolto dall'ondata nerazzurra. (Dal 59' LYKOGIANNIS 5,5 - Malino. Si sistema largo e perde Barella quando si allarga)

Razvan MARIN 5,5 - Un paio di tentativi da fuori non salvano una prova mediocre. Si sacrifica, ma spesso rincorre senza successo.

Alessandro DEIOLA 5 - Bene nei primi 20 minuti, poi cala e perde ritmo. Sofferenza fino al cambio. (Dal 82' OLIVA SV)

DALBERT 4 - Ex mai rimpianto. Dumfries lo mette spesso in imbarazzo. Diagonali non ancora imparate.

JOAO PEDRO 5,5 - Gioca sempre spalle alla porta, senza palloni giocabili. Difficile rendere in questo modo. Lotta e giá questo resta un merito.

KEITA Baldé 5 - Non riesce a incidere, non entra mai in partita. Deludente. (Dal 70' PAVOLETTI 5,5 - Non la vede mai, venti minuti senza guizzi)

ALL.: Walter MAZZARRI 3 - Cagliari devastato dall'Inter. Tiro al bersaglio. Non se la gioca nemmeno, accetta la superioritá altrui. Attacchi nulla, difesa di burro, prestazione gravemente insufficiente.

