Juventus, Allegri: "Servono almeno 10 punti per la Champions. Il calcio italiano tende a non affrontare i problemi"

SERIE A - Le parole dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro il Bologna: "Facciamo un passo alla volta, prima della Coppa Italia pensiamo a conquistare questi tre punti fondamentali contro il Bologna. Non rimpiango di essere tornato alla Juve, abbiamo messo le basi per toglierci soddisfazioni in futuro"