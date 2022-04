Juventus-Bologna, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Marko Arnautovic e Dusan Vlahovic. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi di Macerata. Con questo risultato la Juventus allunga a +6 sulla Roma (che ha una partita in meno), mentre il Bologna consolida il 13° posto. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 – Una partita da spettatore. Subisce il gol di Arnautovic e poi assiste al match senza pagare il biglietto.

Mattia DE SCIGLIO 5 – Insapore. Offensivamente non riesce a dare alcun contributo e difensivamente è un telepass. Novanta minuti che non meritano il rinnovo. (Dall’86’ KEAN – SV).

Matthijs DE LIGT 5.5 – Per 50 minuti è la solita partita "alla de Ligt" (leggi impeccabile), poi non collabora con linea e lascia gioco facile a Marko Arnautovic. (Dal 59’ BONUCCI 6 - Qualche lancio sballato ma entra con la faccia giusta. Sfiora il gol con una girata mancina dai 13 metri).

Giorgio CHIELLINI 5 – Vedi de Ligt. Per circa 50 minuti è ordinaria amministrazione, poi c’è il gol del Bologna. Forse la sua staticità è la vera causa dell’autostrada lasciata ad Arnautovic. (Dal 75’ ALEX SANDRO 6 - Poco da segnalare).

Luca PELLEGRINI 6 – Uno dei migliori lì dietro. Concentrato nella fase difensiva e pericoloso con i suoi cross tagliati. (Dal 59’ ZAKARIA 6 – Ingresso dinamico: ci voleva uno così nel secondo tempo)

DANILO 6.5 – Sempre posizionato nel modo giusto, intelligente, propositivo e aggressivo. Ferma un contropiede di Svanberg con un tackle impeccabile e colpisce il palo con un colpo di testa. Ad oggi, è l’anima del club.

Adrien RABIOT 5.5 – Qualche movimento su e giù, qualche corsa verticale e poco altro. La solita prestazione mediocre.

Juan CUADRADO 5.5 – La Juve cerca sempre e solo i suoi cross, ma i suoi cross non portano da nessuna parte. Non è completamente colpa sua, però…

Paulo DYBALA 4 – Gravemente insufficiente. Non riesce a mai saltare l’uomo, non trova l’imbucata giusta, si muove in maniera passiva e anche particolarmente disinteressata. Un 10 come lui, davanti AL 10 della Juventus (Del Piero, ndr), deve fare nettamente di più. (Dal 59’ BERNARDESCHI 6 – Offre due palloni molto gustosi a centro area)

Alvaro MORATA 6 – Allegri gli chiede tanto lavoro sulla sinistra per complementare la fascia forte (che è la destra). Lui ci mette tanto impegno, provoca l’espulsione di Soumaoro e serve l’assist a Vlahovic. Il migliore nel terzetto offensivo.

Dusan VLAHOVIC 5.5 – Cinque palloni toccati in area di rigore? Forse sei? Medel e Theate lo chiudono nella cerniera e gli tolgono tutta la linfa vitale. Il gol in extremis non lo salva dall’insufficienza.

All. Massimiliano ALLEGRI 5.5 – Alla fine la Juventus evita la sconfitta, ma questa è l’ennesima prestazione negativa in stagione. Ok non giocare bene, ok le assenze, ma i bianconeri sono letteralmente aggrappati agli episodi. Se la Roma vince contro il Napoli la corsa al 4° posto si riapre in maniera molto pericolosa...

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6.5 – Un leone. Lo Juventus lo impegna relativamente, ma lui è praticamente perfetto in ogni intervento. Incolpevole sul gol di Vlahovic.

Adama SOUMAORO 5.5 – Ottantacinque minuti senza sbavature, poi stende Morata al limite dell’area (forse dentro?) e l’arbitro Sacchi lo punisce con un’ineccepibile cartellino rosso. Salterà la prossima.

Gary MEDEL 5.5 – La stazza fisica non lo aiuta, ma contro di lui è sempre un patimento. Lavora benissimo contro la fisicità di Vlahovic. A cinque dal 90° impazzisce e si prende due cartellini gialli in 10 secondi. Follia.

Arthur THEATE 6.5 – Nonostante l’ammonizione dopo pochi minuti si gestisce alla grande e aiuta Medel a disinnescare il pericolo Vlahovic.

Aaron HICKEY 6.5 – Gioca sul lato destro, nonostante il prediletto piede mancino, ma non sbaglia un colpo. Magistrali le due diagonali profonde che fermano i tagli di Morata.

Roberto SORIANO 6.5 – Inizia piano, annullandosi con Rabiot, poi prende possesso del centrocampo e fa impazzire la mediana bianconera con i suoi movimenti. Splendido l’assist per il gol di Arnautovic. (Dal 74’ KASIUS SV – Sostituito da Dominguez dopo 10 minuti. (Dall’86’ DOMINGUEZ – SV).

Jerdy SCHOUTEN 6 – Mediano di qualità: ordinato e preciso. Quello che serve con due cagnacci come Soriano e Svanberg.

Mattias SVANBERG 6.5 – Un’autentica dinamo di energia. Si muove per tutto il campo, copre i buchi, recupera palloni, si propone. Merita il contratto in un top team. (Dal 74’ AEBISCHER 6 – Non sporca il foglio).

Mitchell DIJKS 6.5 – La Juventus crea soprattutto a destra, ma lui non va mai sotto e si toglie anche il lusso di ripartire a tutto gas. Bella giornata per l’esterno.

Riccardo ORSOLINI 6.5 – Scatenato. Corre come un matto, difende il pallone con il corpo e spaventa la Juventus con alcune bordate da fuori. Prestazione generosa. (Dall’86’ BONIFAZI – SV)

Marko ARNAUTOVIC 7 – Partita difficile ma ben giocata. Esce dall’area di rigore, aiuta i compagni nel possesso palla e trova il gol con un movimento da vero centravanti. Sesto centro consecutivo con la maglia del Bologna: in casa Felsinea non succedeva dal 1933. (Dal 65’ BARROW 5 – Poco incisivo).

All. Sinisa MIHAJLOVIC (in panchina Miroslav TANJGA ed Emilio DE LEO) 6.5 – Il Bologna toglie ritmo alla Juventus e trova meritatamente il vantaggio con Arnautovic. Poi nel finale crolla, ma questo non toglie niente ad una prestazione da sufficienza abbondante. Squadra vera.

