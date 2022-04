Milan-Bologna, Stefano Pioli: "Ibrahimovic sta bene. Giocare dopo le altre non cambia nulla"

E' un Pioli convinto e determinato quello che presenta il match del Milan con il Bologna in programma lunedì a San Siro. I rossoneri provano a tenere la testa della classifica, spinti dai tifosi che non faranno mancare la propria presenza allo stadio. Saranno in 70mila sugli spalti a San Siro.