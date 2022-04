Spezia-Venezia: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Lo Spezia ha vinto 2-1 la gara d’andata contro il Venezia, dopo che non aveva ottenuto successi nelle sette precedenti giocate in Serie B - nella loro storia i liguri non hanno mai ottenuto due vittorie contro i veneti in una singola stagione considerando le principali due divisioni di calcio italiano.