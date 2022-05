Lorenzo Insigne si appresta a salutare per l'ultima volta i tifosi napoletani allo stadio Diego Armando Maradona. Quella contro il Genoa di domenica alle ore 15, valida per la penultima giornata di Serie A , sarà infatti l'ultima partita del Napoli in casa nella stagione 2021/2022 e così anche per il numero 24 azzurro, che dal 1° luglio passerà ufficialmente al Toronto , dopo non aver trovato un accordo per il rinnovo.

Dopo dieci stagioni con i Partenopei, è arrivato dunque il momento dei saluti per Insigne, da sempre attaccatissimo alla maglia del Napoli. Il 30enne originario di Frattamaggiore ha incontrato gli Ultras Napoli Curva B 1972, parlando così a pochi giorni dalla festa finale.

Ad

Serie A Spalletti e il curioso caso della Panda: da cosa nasce? 11 ORE FA

Insigne: "Napoli sarà sempre casa mia"

"Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato e vi ribadisco che Napoli resterà per sempre casa mia anche se a fine stagione non ci sarò più. Ogni volta che potrò tornerò nella città che sarà sempre casa mia. Non vi nascondo che piango da tre giorni, passo fuori lo stadio e mi emoziono. È stata casa mia per dieci anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò il Napoli sempre nel cuore".

Spalletti: "Insigne? Solo un tecnico senza senno vi rinuncerebbe"

Serie A Spalletti certo: "Sarò l'allenatore del Napoli il prossimo anno" 13 ORE FA