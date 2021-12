Simon Kjaer, leader difensivo del Diavolo che è uscito in barella dopo appena 4’ della partita Genoa-Milan (qui la trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro che sarà valutato nella giornata di giovedì ma non lascia presagire nulla di buono. Non c’è pace sul fronte infortuni per il Milan e per Stefano Pioli. All’elenco già ricco di giocatori ai box per problemi muscolari (i rossoneri si sono presentati a Marassi senza Rebic, Calabria, Giroud, Bennacer e lo squalificato Romagnoli), il club deve aggiungere anche, leader difensivo del Diavolo che è uscito in barella dopo appena 4’ della partita Genoa-Milan (qui la DIRETTA SCRITTA ) per unche sarà valutato nella giornata di giovedì ma non lascia presagire nulla di buono.

Lo scontro e l’uscita in barella

In un blitz in avanti, il difensore nel tentativo di recuperare palla con un tackle scivolato ha sentito un dolore al ginocchio e ha subito chiamato i soccorsi. Il centrale danese ha lasciato il campo in barella con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, dopo aver ricevuto il supporto di tutti i compagni e di Stefano Pioli, entrato in campo per sincerarsi delle condizioni del suo totem della retroguardia. La prima diagnosi parla di un trauma contusivo-distorsivo, con il giocatore che verrà rivalutato nelle prossime ore a Milanello. Ma l’impressione che possa essere qualcosa di serio aleggia nello spogliatoio rossonero, la peggiore notizia a meno di sette giorni dalla sfida dentro-fuori contro il Liverpool.

Pioli: "Giroud si è fatto male al flessore, non ci voleva"

