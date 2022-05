Che l’atmosfera, prima di un vero e proprio match-point scudetto per il Milan, fosse rovente si sapeva. Ma quando di mezzo c’è Zlatan Ibrahimovic non si può mai sapere fino a quanto ci si può spingere oltre. Prima di entrare a San Siro, il pullman rossonero ha attraversato due ali di folla rossonere. Migliaia di tifosi ad aspettare il semplice passaggio del mezzo per dare la giusta carica ai loro giocatori.

battendo sul parabrezza anteriore del veicolo ha letteralmente crepato il vetro con una manata. Le immagini lasciano poco spazio all’interpretazione. L’intento è stato assolutamente raggiunto, sia perché il Milan ha battuto 2-0 l’Atalanta , sia perché tra i più gasati su quel pullman era proprio l’attaccante svedese che, nella foga dei cori,anteriore del veicolo. Le immagini lasciano poco spazio all’interpretazione.

