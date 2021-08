Fabrizio Castori, tecnico dei campani, non si è presentato in conferenza stampa ma il 4-0 dei giallorossi non c’entra, c’è un altro motivo. La moglie di Castori, Paola, si è sentita male in tribuna durante il match, è caduta, ha battuto la testa ed è stata portata in ospedale, di conseguenza Castori ha raggiunto subito la moglie. Nella serata di domenica, dopo la partita di Serie A tra Salernitana e Roma tecnico dei campani, non si è presentato in conferenza stampa ma il 4-0 dei giallorossi non c’entra, c’è un altro motivo. La moglie di Castori, Paola, si è sentita male in tribuna durante il match, è caduta, ha battuto la testa ed è stata portata in ospedale, di conseguenza Castori ha raggiunto subito la moglie.

In conferenza c’era il suo vice Riccardo Bocchini che ha provato a dare spiegazioni in merito con delucidazioni che sono arrivate solo più tardi. Quando anche la Roma ha capito cosa fosse successo, si è stretta attorno alla famiglia Castori. Mourinho in primis che ha contattato Castori privatamente per telefono per sincerarsi delle condizioni della moglie e mandare l’in bocca al lupo e gli auguri di pronta guarigione alla famiglia. Un gesto di sensibilità che sicuramente mister Castori avrà apprezzato.

Per fortuna niente di grave ma la signora Castori ricoverata fino a giovedì, in bocca al lupo anche da parte nostra!

