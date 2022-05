Barella? Non so cosa farei al suo posto, forse non l'avrei giocata perché è più facile". Mai banale nelle dichiarazioni come suo solito, Radja Nainggolan descrive così alla Gazzetta dello Sport l'attesa per Conosco Nicolò, so quanto ami Cagliari, ma deve fare il suo lavoro, cercare lo scudetto. È giusto così. Di sicuro, non sarà semplice, il tarlo l'avrà in testa". E sulla lotta per il titolo: "Mi farebbe piacere lo scudetto interista, ma sarei strafelice se il Cagliari si salvasse. Se, però, devo scegliere, dico rossoblù. Il calendario dell'Inter è migliore: può fare 6 punti. L'Atalanta per il Milan è più pericolosa: non sai come la becchi, anche se ha un po' mollato rispetto agli altri anni. In ogni caso, il Milan è inferiore all'Inter e, se ce la facesse, sarebbe merito del tecnico. Ho avuto Pioli al Piacenza, mi ha lanciato come ha fatto con Tonali: sa come far sentire i giocatori importanti". ". Mai banale nelle dichiarazioni come suo solito, Radja Nainggolan descrive così alla Gazzetta dello Sport l'attesa per Cagliari-Inter in qualità di doppio ex delle due squadre. Il centrocampista belga, attualmente all'Anversa, si concentra in particolare sullo stato d'animo di Barella, esploso nel grande calcio proprio con la maglia rossoblù: "". E sulla lotta per il titolo: "".

Su Perisic

"In questi due anni a tutta fascia è diventato un giocatore imbarazzante, incredibile. L'Inter doveva rinnovare a tutti i costi e al più presto Brozo e lui: con il primo l'ha fatto, col secondo no e non me lo spiego. Ora se lascerà, magari pure per la Juve, sarebbe un problema del club e non certo di Ivan, professionista fino alla fine".

L'Inter e l'effetto Coppa Italia

"Sicuramente, ti dà carica. Quella sera avete visto la bella foto di Brozo che fuma? L'avessi fatta io, mi avrebbero massacrato, ma è solo ipocrisia: che male c'è nel farsi una sigaretta in compagnia, se poi in campo corri? Rende ancora più bello un trionfo...".

Sul Cagliari

"In prima fila a lottare vedo Pavoletti e Joao Pedro, ma gli altri? Solo tanti giovani. Purtroppo spesso si considera Cagliari una tappa di passaggio e invece stavolta servirebbe appartenenza. Servirebbero soprattutto gli uomini".

