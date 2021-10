Napoli-Bologna, match valido per la 10a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 3-0, grazie alla rete da fuori area di Ruiz e alla doppietta di Lorenzo Insigne (entrambi su rigore). Prova di forza della squadra di Spalletti (oggi squalificato), che ha dominato il match ed é stata premiata anche dagli episodi. Grandi proteste emiliane per i due rigori (soprattutto il secondo), ma la formazione emiliana non ha praticamente creato occasioni da rete. Napoli primo a quota 28 punti, alla pari del Milan, Bologna fermo a 12.

Ad

L'esultanza dei giocatori del Napoli - Napoli-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Serie A Napoli-Bologna 3-0, la moviola: 2 rigori concessi agli azzurri 41 MINUTI FA

Il tabellino di Napoli-Bologna 3-0 (primo tempo 2-0)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (Dal 87' Ghoulam); Anguissa (Dal 75' Demme), Fabian Ruiz, Elmas (Dal 75' Mertens); Lozano (Dal 65' Zielinski), Osimhen, Insigne (Dal 65' Politano). All.: Spalletti

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Mbaye (Dal 63' Skov Olsen), Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez (Dal 76' Binks), Hickey (Dal 81' Dijks); Orsolini, Vignato (Dal 75' Sansone); Barrow (Dal 81' Van Hoojdonk). All.: Mihajlovic

Arbitro: Serra di Torino

Gol: 18' Ruiz (N), 41' rig. e 62' rig. Insigne (N)

Assist: Elmas

Ammoniti: Anguissa, Medel

La cronaca in 9 momenti chiave

15' - Occasionissima NAPOLI. Ripartenza del Napoli con Osimhen che serve tutto solo in mezzo INSIGNE. Pallonetto troppo morbido su Skorupski, arriva MEDEL a salvare in corner di testa.

18' - FABIAN RUIZ! GOL! 1-0 Napoli! Errore clamoroso in uscita di Svanberg, palla a ELMAS, che apparecchia per FABIAN RUIZ. Sinistro a giro che si insacca vicino all'incrocio. Terzo gol per lo spagnolo in questo campionato.

39' - RIGORE PER IL NAPOLI. Fischiato il fallo di mano di Medel su Osimhen. Serra richiamato dal VAR Mariani rivede e assegna il penalty.

41'- GOL! RIGORE DI INSIGNE E 2-0. Non calcia benissimo il capitano azzurro, ma Skorupski é battuto.

47' - Insigne per OSIMHEN, che accarezza per ELMAS. Bravo Skorupski in uscita a murare.

59' - OCCASIONE NAPOLI. Insigne avvia la ripartenza e cambia per DI LORENZO, che entra in area, sterza su Theate e calcia. Esterno della rete.

60' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. Osimhen si lancia in area, toccato appena da Mbaye. Sembra un provvedimento eccessivo.

62' - GOL! INSIGNE! RIGORE PERFETTO. 3-0 Napoli. Rasoterra implacabile.

73' - TRAVERSA DI ANGUISSA. Riceve centralmente, accelera e calcia da fuori col destro. Palla sulla traversa e poi alta.

Fabian Ruiz, Napoli-Bologna Credit Foto Getty Images

MVP del match

Fabian RUIZ: pennellata d'artista per svegliare i suoi dal torpore iniziale; è lui a scaldare per primo il Maradona, trovando fortuna tra le linee di una retroguardia rossoblu alquanto scricchiolante. La squadra dipende sempre di più dalle sue giocate.

La statistica

Il Napoli ha subito solo tre gol in questo campionato. Non aveva mai fatto cosí bene nei primi 10 turni di Serie A.

Il momento social

Fantacalcio

Promosso - Lorenzo INSIGNE: il consueto sarto della fascia sinistra; propone una manciata di soluzioni su misura per Lozano e compagni, poi si occupa personalmente della rifinitura del risultato finalizzando due volte dal dischetto. Il Maradona lo coccola al coro di "C'è solo un capitano". Serata da incorniciare.

Bocciato - Mattias SVANBERG: da una sua leggerezza in fase di disimpegno nasce il primo gol del Napoli. Un errore a cui non ci aveva assolutamente abituati nel corso degli anni spesi in rossoblu. Serata storta.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Napoli-Bologna 3-0, pagelle: Fabian Ruiz e Insigne dipingono calcio 17 MINUTI FA