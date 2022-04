Napoli-Fiorentina è stata una partita spettacolare e intensa fino al 95esimo minuto. Ad esultare, però, sono solo gli ospiti, Luciano Spalletti, che ha commentato così il risultato subito dopo l'incontro ai microfoni di Dazn. è stata una partita spettacolare e intensa fino al 95esimo minuto. Ad esultare, però, sono solo gli ospiti, vittoriosi per 3-1 grazie alle reti di Gonzalez, Ikonè e Cabral. E se la Viola prosegue la sua marcia alla conquista dell'Europa, i padroni di casa escono con grande rammarico da questa sfida, che potrebbe essere stata decisiva, in senso negativo, per il sogno scudetto. Lo sa anche, che ha commentato così il risultato subito dopo l'incontro ai microfoni di Dazn.

Spalletti: "Osimhen sta bene, ma voi non lo spingete troppo"

"È un risultato difficile da digerire, che ci costa molto e per certi aspetti nemmeno meritavamo. La Fiorentina non ha rubato niente, ma dopo aver pareggiato eravamo in un buon momento. Sul secondo gol poi c’è un episodio discutibile per un possibile fallo su Mario Rui. Resta il fatto che non abbiamo gestito a dovere la gara, abbiamo qualche colpa sicuramente. Mi dispiace per i tifosi e per la squadra, visto l’atteggiamento che ha avuto durante la settimana. Il discorso ora cambia, è tutto più difficile. Non abbiamo altra scelta se non essere professionisti di qualità, cercando di vincere la prossima partita".

"Bisogna valutare partita per partita e i rispettivi episodi. Non ci vedo un fattore comune che si possa portare in superficie e individuarlo come causa. Osimhen non era nella forma migliore perché ha saltato un paio di allenamenti e si porta ancora dietro qualcosa dal rientro con la nazionale. Poteva far meglio nei duelli fisici per far salire la squadra, situazione in cui avremmo potuto creare dei problemi. Anche Fabian Ruiz non si sta allenando con continuità perché ha qualche fastidio, mentre Zielinski ha un passo più fluido nella copertura delle distanze. Quindi, dovendo recuperare il risultato, ho forzato qualcosa inserendo Mertens al suo posto".

Spalletti: "Lo scudetto è una giostra per uomini forti"

