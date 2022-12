Il regalo di Natale più bello in casa Monza:è tornato ad allenarsi con il suo Monza. Il classe 1993 lo scorso 27 ottobre era vimasto vittima di un'aggressione in un centro commerciale di Assago , alle porte di Milano, in cui sono rimaste ferite altre cinque persone (una delle quali non ce l'ha fatta). Il difensore spagnolo, in prestito dall'Arsenal, è stato subito operato dopo la coltellata ricevuta alla schiena e mercoledì si è aggregato parzialmente al gruppo squadra agli ordini di mister Palladino. Lo ha comunicato la stessa società brianzola.