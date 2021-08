Romelu Lukaku ha già lasciato l'Inter ed è passato qualche giorno prima che arrivassero parole d'addio da parte sua. Ora il belga, appena passato al Chelsea, affida al proprio account Instagram una lettera all'Inter e ai tifosi.

Ecco quanto scrive:

"Cari tifosi dell'Inter Grazie… Grazie per avermi amato come fossi uno di voi. Grazie per avermi fatto sentire a casa a me e alla mia famiglia. Grazie per il supporto incondizionato e l'amore quotidiano. Grazie per avermi motivato ancora di più dopo la prima stagione. Quando sono arrivato all'Inter ho sentito subito che avrei fatto bene per questo club. L'amore e l'accoglienza che ho ricevuto all'aeroporto di Malpensa sono stati l'inizio di una bellissima storia".

Prosegue: "Ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell'Inter. Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in ogni allenamento ma soprattutto nelle partite per rendervi felici. La prima stagione è finita nel modo più duro possibile, ma voi ragazzi mi avete dato la forza per continuare a spingere e lo abbiamo fatto come squadra, ecco perché siamo diventati campioni".

Si parla poi della decisione presa nei giorni scorsi:

Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. È l'occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l'occasione che ho sempre sognato.

E conclude con altre belle parole per il mondo nerazzurro: "Una cosa è certa che rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l'uomo e il giocatore che sono oggi. Quindi grazie dal profondo del mio cuore. Vi amo. Grazie di cuore. Sempre forza Inter. Romelu"

