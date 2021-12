l’esclusione dal campionato di Serie A entro il 31 dicembre. Alle 23:59 di mercoledì 15 dicembre, scadeva il termine per presentare le offerte ai due trustee Melior Trust e Wildar Trust ma non sono state pervenute proposte d’acquisto vincolanti da parte di un nuovo acquirente disposto a rilevare la società. Nessuna offerta. Il destino della Salernitana si fa sempre più drammatico e, a meno di due giorni dalla sfida contro l’Inter , si staglia all’orizzonte l’eventualità estrema:. Alle 23:59 di mercoledì 15 dicembre, scadeva il termine per presentare le offerte ai due trustee Melior Trust e Wildar Trust ma non sono state pervenute proposte d’acquisto vincolanti da parte di un nuovo acquirente disposto a rilevare la società.

Un bel pasticcio per la Figc, per la Lega Serie A, per la credibilità del nostro calcio che rischia di ritrovarsi con il torneo di massima serie “monco” ma soprattutto un autentico disastro per una città appassionata come quella di Salerno, che in pochi mesi rischia di passare dall’euforia del ritorno nella massima serie (atteso a queste latitudini da quasi 20 anni) all’incubo e al baratro della sparizione dal calcio che conta. Solo la cessione del club, infatti, può evitare la revoca dell’affiliazione per aver violato il divieto di doppia proprietà nella stessa categoria calcistica.

Tifosi della Salernitana appesi a un filo, dopo pochi mesi dal ritorno in A rischiano di ritrovarsi esclusi dal campionato Credit Foto Eurosport

Il 21 dicembre, il Consiglio Federale chiave

Gravina ha provato a imporre la cessione della Salernitana a Lotito, ma alla fine si è arrivati a una situazione di stallo anche se nella giornata di ieri da ambienti vicini ai Trustee, si parlava di una proposta di un soggetto estero considerata la migliore da Melior Trust e Wildar Trust che però non ha effettuato il pagamento della caparra (5% dell’offerta) richiesta a titolo di garanzia. Ora la palla passa alla Figc con la data chiave fissata nel 21 dicembre, quando alle ore 11:00 si riunirà il consiglio federale che dovrà discutere la situazione Salernitana e valutare se concedere una proroga (improbabile visto che ad oggi non c’è nulla di concreto che faccia pensare a questa eventualità) o staccare la spina, con la Salernitana esclusa dal campionato e con tutti i punti delle gare disputate nel girone d’andata azzerati.

