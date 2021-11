Salernitana-Sampdoria, match valido per la 13a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno, domenica 21 novembre alle ore 15.

Probabili formazioni

Salernitana (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Ribery, Bonazzoli, Simy. All. Colantuono

Indisponibili: M. Coulibaly, Ruggeri, Bogdan, Capezzi, Russo

Squalificati:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

Indisponibili: Damsgaard, Verre, Vieira, Ihattaren

Squalificati: A. Silva

Dove vedere Salernitana-Sampdoria in tv e streaming

La sfida Salernitana-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Due vittorie casalinghe per ognuna delle due squadre nei quattro precedenti in Serie A tra Salernitana e Sampdoria: l’ultima sfida nel massimo torneo all’Arechi è datata marzo 1999 ed è terminata 2-0 per i campani (Koloušek e Fresi i marcatori).

Gli ultimi confronti in campionato tra Salernitana e Sampdoria sono avvenuti in Serie B e la squadra blucerchiata ha vinto tutte le ultime tre partite in cadetteria con i granata (tra il 2002 e il 2003).

Salernitana è la squadra che ha chiuso più partite in questo campionato senza segnare alcun gol (sei), la Sampdoria è subito dietro in questa graduatoria con quattro gare senza andare a bersaglio.

Con un’eventuale sconfitta, la Sampdoria registrerebbe la sua peggior partenza in Serie A nelle prime 13 giornate nell’era dei tre punti a vittoria: ora ha nove punti in classifica e il record negativo nelle prime 13 risale ai 10 punti del 2013/14 con Delio Rossi in panchina fino alla 12esima (poi sostituito da Mihajlovic).

Tre sconfitte di fila per la Sampdoria: i blucerchiati non arrivano a quattro KO consecutivi in un singolo campionato di Serie A da settembre 2016, con Giampaolo in panchina.

Solo l’Empoli (43) conta meno sequenze su azione con almeno 10 passaggi rispetto alla Sampdoria (48) e alla Salernitana (52) in questa Serie A.

Sfida tra le due squadre che hanno la peggior percentuale di passaggi riusciti del campionato: la Salernitana con il 76.4% e la Sampdoria con il 76.5%.

La Sampdoria ha la peggior difesa nei primi tempi di questo campionato (13 gol subiti), ma la Salernitana ha segnato solo due reti nelle prime frazioni, nessuna squadra ha fatto peggio; la formazione campana, inoltre, ha la peggior difesa nei secondi tempi (16 reti incassate, alla pari del Verona).

L’attaccante della Salernitana Nwankwo Simy ha segnato un solo gol in queste prime 12 giornate (12 presenze, sei da titolare con 519 minuti giocati); nelle prime 12 presenze dello scorso campionato (tutte da titolare e tutte con almeno 85 minuti in campo, 1073 minuti totali giocati) aveva messo a segno tre reti.

Questo è il peggior avvio di Francesco Caputo nelle prime 12 giornate di Serie A considerando le ultime quattro stagioni (tre reti, ne aveva segnate sempre almeno cinque a questo punto del torneo); Fabio Quagliarella ha invece messo a segno un solo gol finora, esattamente lo stesso score a questo punto del 2019/20, quando a fine stagione arrivò comunque in doppia cifra (11 reti).

Fantacalcio: i consigli per la 13a giornata di Serie A

