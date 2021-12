Il Sassuolo si conferma una squadra che dà parecchio fastidio alle grandi: la squadra di Dionisi batte 2-1 in rimonta la Lazio al Mapei Stadium al termine di una partita intensa e giocata su ritmi vertiginosi. Ai biancocelesti di Sarri non basta il gol lampo di Zaccagni. Nella ripresa Berardi pareggia e Raspadori trova il gol che vale i tre punti. Finale palpitante con Basic che colpisce una clamorosa traversa su punizione al 90'. Al triplice fischio di Sozza esplode la festa del Sassuolo che, dopo avere vinto contro Juventus e Milan e avere fermato il Napoli, si toglie la soddisfazione di fare lo sgambetto anche alla Lazio. Una Lazio che, ancora una volta, fallisce un altro esame di maturità, paga le fatiche di coppa con una ripresa decisamente in debito di ossigeno e non riesce proprio a trovare continuità di prestazioni e di risultati.

a breve il report completo del match...

Ad

Il tabellino

Europa League Sarri: "Ci è mancato l’ultimo passaggio. Terreno ingiocabile" 09/12/2021 A 22:46

SASSUOLO-LAZIO 2-1

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari (74' Ayhan), Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi (80' Defrel), Raspadori (89' Muldur), Traoré (74' Henrique); Scamacca (80' Boga). All.: Dionisi.

LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Hysaj (78' Muriqi), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro (71' André Anderson), Cataldi (79' Leiva), Basic; Pedro (46' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (65' Lazzari). All.: Sarri.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno.

GOL: 6' Zaccagni (L), 63' Berardi (S), 69' Raspadori (S).

ASSIST: Pedro (L, 0-1), Berardi (S, 2-1).

AMMONITI: Marusic, André Anderson (L), Berardi (S).

ESPULSO: 87' Ayhan (S).

NOTE - Recupero 1'+5'.

Domenico Berardi esulta dopo il gol, Sassuolo-Lazio, LaPresse Credit Foto LaPresse

La cronaca in 8 momenti chiave

6' GOOOOOOLLLL DELLA LAZIO! ZACCAGNI! 0-1 Hysaj pressa in zona alta e riconquista palla, Pedro entra in area dal lato corto e mette in mezzo un pallone rasoterra perfetto per Zaccagni che insacca di prima intenzione. Lazio avanti! Assist di Pedro.

12' PARATONA DI STRAKOSHA! Rogerio dalla sinistra serve Scamacca a centro area, controllo e girata con il destro diretto nell'angolino. Il portiere della Lazio si allunga e riesce a deviare.

25' PALO DI SCAMACCA! Frattesi sfonda centralmente e serve Scamacca, destro diretto nell'angolino con Strakosha che tocca il pallone mandandolo sul palo. L'azione prosegue con un cross di Raspadori, Acerbi mette in corner.

48' BERARDI SI MANGIA L'1-1! Rogerio dalla sinistra, Acerbi buca il rinvio e il pallone, dopo un destro di Scamacca, finisce sul sinistro di Berardi che colpisce con lo stinco sinistro e spara alto da due passi. Altra grandissima occasione per il Sassuolo.

63' GOOOOOOOLLLLLL DEL SASSUOLO! BERARDI! 1-1! Raspadori serve Berardi che parte da destra, si accentra e trafigge Strakosha con un sinistro fantastico che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Immobile il portiere della Lazio, che non poteva proprio arrivarci.

69' GOOOOOLLLL DEL SASSUOLO! RASPADORI! 2-1! Altra splendida azione di Berardi che si accentra e, in caduta, riesce a toccare il pallone per l'accorrente Raspadori che lascia partire un destro beffardo. Strakosha si allunga, tocca ma non trattiene. Sassuolo in vantaggio. Assist di Berardi.

87' ESPULSO AYHAN Rosso diretto per il difensore del Sassuolo che tampona Muriqi al limite dell'area dopo un rinvio sbagliato da Consigli. Punizione dal limite per la Lazio.

90' TRAVERSA DI BASIC! Punizione del centrocampista della Lazio, Consigli battuto ma il pallone si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea. Che occasione! Che finale di partita! Forse il pallone ha toccato anche il palo.

Sarri: "Il futuro? Con Lotito parlo spesso, vediamo..."

Europa League Lazio-Galatasaray 0-0, pagelle: Terim mette la museruola a Sarri 09/12/2021 A 22:26