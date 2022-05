Il Milan si gioca lo scudetto in 90 minuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia: i rossoneri di Stefano Pioli fanno visita al Sassuolo per una partita che deciderà le sorti di un'intera stagione. Al Diavolo, che al momento ha 2 punti di vantaggio sull'Inter impegnata in contemporeanea a San Siro contro la Sampdoria, basta un pareggio per laurearsi campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Attenzione, però, ai neroverdi di Domenico Berardi che all'andata al Meazza si imposero nettamente in rimonta con un secco 3-1. Gli emiliani hanno vinto le ultime due sfide di campionato contro il Milan mentre i rossoneri vantano una striscia positiva di 5 successi di fila al Mapei Stadium. Arbitra l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Calcio d'inizio alle ore 18. Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici.