Corriere della Sera la Vecchia Signora potrebbe presto cambiare il proprio assetto societario e in pole per la successione di Andrea Agnelli ci sarebbe proprio la leggenda bianconera "Pinturicchio", di fatto Alessandro Del Piero Presidente della Juventus. La voce circola, i tifosi sognano. Secondo la ricostruzione della Vecchia Signora potrebbe presto cambiare il proprio assetto societario e in pole per la successione di Andrea Agnelli ci sarebbe proprio la leggenda bianconera "Pinturicchio", di fatto dal 2012 fuori dalla Juve (è tornato allo Stadium proprio sabato scorso, in occasione di Juventus-Bologna, accolto in misura trionfale dal popolo bianconero).

Ad

A fornire qualche dettaglio in più rimpolpando l'indiscrezione è Sport Mediaset che parla di un ruolo da Presidente Onorario per Alessandro Del Piero, sorta di ambasciatore del club ma con poteri decisionali sull'area sportiva. Il clima, del resto. è turbolento in casa Juve: l'eliminazione prematura dalla Champions League e uno Scudetto che pare allontanarsi sempre più hanno complicato la posizione di Andrea Agnelli e del suo "protetto" Max Allegri, di riflesso. Rivoluzione in arrivo? A quel punto anche la figura di Pavel Nedved sarebbe in bilico.

Serie A Del Piero, Vieri e De Rossi nuovi allenatori 'Uefa A' 22/10/2021 A 11:39

Da Del Piero a Maldini: la Top 10 dei giocatori più longevi

Serie A Milan-Inter, sfida a due? La volata Scudetto a 5 turni dalla fine 3 ORE FA