Un primo tempo un po’ più brillante rispetto a quello di Torino, ma alla distanza è ancora un’Atalanta meno brillante del solito. A differenza del match di una settimana fa però non riesce il colpaccio nel finale alla Dea, che contro un buon Bologna non va oltre lo 0-0. Un paio di squilli in avvio con Malinovskyi e Ilicic, seguiti poi da una ripresa dove la squadra di Mihajlovic prende le misure a quella di Gasperini e facendo densità davanti all’area praticamente non rischia più nulla. Complice anche – va detto – un terreno di gioco non degno delle qualità tecniche di entrambe le squadra, il match non sale mai al ritmo giusto per la Dea, che così incappa nella seconda prestazione consecutiva tutt’altro che convincente. I carichi di lavoro, di solito, permettono alla squadra di Gasperini di uscire alla distanza. Questa intanto, però, rispetto al recente passato, rimane una Dea assai meno convincente.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle (85’ Zappacosta), Pasalic (74’ Miranchuk), Freuler, Gosens; Malinovskyi (65’ Pessina), Ilicic (85’ Lammers); Muriel (74’ Piccoli).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (81’ Tomiyasu); Kingsley (60’ Vignato), Dominguez; Orsolini (71’ Skov Olsen), Sansone (81’ Soumaoro), Svanberg; Arnautovic

Gol: /

Assist: /

Note – Ammoniti: Gosens, Palomino; Svanberg, Medel, Sansone, Hickey, Arnautovic.

3’ CLAMOROSA OCCASIONE BOLOGNA! Sansone mette dentro la palla per Arnautovic che da solo, in mezzo, al centro, di testa non trova l'impatto. Era tutto solo! Che chance, ghiottissima.

5’ RISPONDE SUBITO L'ATALANTA! Muriel in azione personale, palla per Malinovskyi che di prima calcia di sinistro e non trova il palo lungo di un nulla. Chance immediata anche per la Dea.

11’ OCCASIONE ANCORA ATALANTA! Questa volta il tiro di sinistro dal limite è di Ilicic, ma come poco fa con Malinovskyi la conclusione di Ilicic finisce fuori di un nulla. Atalanta di nuovo vicina al gol del vantaggio.

Medel. Ormai solito al ruolo di centrale, gioca una gara di grande spessore. E quando c’è da mettere i tacchetti non si tira indietro. Ne sa qualcosa Gosens nel primo tempo, così come gli avanti della Dea, che alla fine non sfondano mai il suo muro.

PROMOSSO: Skorupski. Tanti buoni interventi nel primo tempo e se ne esce con il clean sheet. Non scontato, da Bergamo.

BOCCIATO: Malinovskyi. Qualcosa di buon in avvio, poi poco altro. Senza giocate e senza bonus.

