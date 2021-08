Atalanta-Bologna, match della 2a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena al Gewiss Stadium di Bergamo si è concluso col punteggio di 0-0 . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 – Praticamente inoperoso, non è chiamato a interventi.

Rafael TOLOI 6 – Torna titolare dopo la squalifica e gioca una gara attenta.

José Luis PALOMINO 5,5 – Si perde Arnautovic in avvio, poi tira una gran zuccata a Hickey e passa il resto della serata col turbante. Apprezzabile lo sforzo, ma non è sempre pulitissimo o puntuale negli interventi.

Berat DJIMSITI 6 – Un buon controllo della zona sinistra del campo, dove il Bologna crea poco.

Joakim MAEHLE 6 – Spinge bene in avvio di partita, ma alla distanza cala e crea sostanzialmente poco dal punto di vista offensivo. Dall’85’ Davide ZAPPACOSTA – sv.

Mario PASALIC 5,5 – Sbaglia un paio di controlli di troppo al momento chiave, quello lì in mezzo al campo dà comunque la sensazione di non essere un ruolo che gli calza a pennello. Dal 74’ Alexei MIRANCHUK 6 – Un ingresso in campo dove cerca un paio di giocate illuminanti: lì davanti però il Bologna ha tirato su un muro.

Remo FREULER 6 – Il suo rientro in campo torna a dare ritmo ed equilibrio alla Dea, mancati soprattutto a Torino.

Robin GOSENS 6,5 – E’ come al solito una delle principali fonti offensive del gioco dell’Atalanta, nel primo tempo da una sua conclusione si creano un pericolo per il Bologna.

Ruslan MALINOVSKYI 5,5 – Tocca tanti palloni, ma è poco preciso al momento di concludere. Si sono viste sue versioni più brillanti. Dal 65’ Matteo PESSINA 5,5 – Non riesce ad incidere, andando a sbattere sul muro di un Bologna attento.

Josip ILICIC 6 – Un primo tempo dove alla fine crea l’occasione migliore per l’Atalanta. Nella ripresa cala anche lui, non trovando soluzioni nel traffico felsineo. Dall’85’ Sam LAMMERS – sv.

Luis MURIEL 5,5 – Un buon primo tempo, con qualche bello squillo, specie in avvio. Col passare dei minuti però perde un po’ di fiducia, specie nella ripresa. Dal 74’ Roberto PICCOLI 6 – Ci prova con una spaccata nel finale, ma non è fortunato come a Torino 7 giorni fa.

All. Gian Piero GASPERINI 6 – E’ una Dea ancora imballata, con ogni probabilità, dai carichi di lavoro. Il giro palla è meno fluido, le azioni meno incisive, i meccanismi ancora un po’ da rodare. Il primo tempo è sicuramente positivo, ma alla distanza, cala.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 – Tanti buoni interventi nel primo tempo.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Ha un cliente scomodo come Gosens ma gioca una bella partita.

Gary MEDEL 7 – Ormai solito al ruolo di centrale, gioca una gara di grande spessore. E quando c’è da mettere i tacchetti non si tira indietro. Ne sa qualcosa Gosens nel primo tempo, così come gli avanti della Dea, che alla fine non sfondano mai il suo muro.

Kevin BONIFAZI 6,5 – Termina coi crampi, giocando un’ottima gara al centro con Medel.

Aaron HICKEY 6 – Maehle era un avversario scomodo ma dopo aver sofferto l’avvio, gli prende le misure. Dall’81’ TOMIYASU – sv.

Nicolas DOMINGUEZ 6 – Alti e bassi dal punto di vista puramente tecnico, ma fa il suo. Come fa tutto il resto la squadra, oggi.

KINGSLEY 6 – Fa buon filtro, anche se fatica più di una volta quando deve fare uscire la palla pulita. Dal 60’ Emanuel VIGNATO 6 – Non incide davanti, ma contribuisce a fare da schermo nel finale.

Riccardo ORSOLINI 6 – Prova un paio di giocate delle sue, ma non riesce a incidere, anche perché davanti il Bologna si vede poco. Dal 71’ SKOV OLSEN 6,5 – Fondamentale una sua chiusura con la diagonale difensiva in pieno recupero. Non banale per dare la misura della gara dei rossoblu, oggi, a Bergamo.

Nicola SANSONE 6 – Uno dei migliori sul fronte offensivo per il Bologna, specialmente in avvio. Cala un po’ alla distanza. Dall’81’ SOUMAORO – sv.

Mattias SVANBERG 5,5 – Si vede poco davanti e perde un paio di palloni di troppo in uscita, oltre a regalare qualche punizione di troppo.

Marko ARNAUTOVIC 6 – Si mangia un gol in avvio, con un colpo di testa mancato davvero incredibile. Anche lui però è sufficiente alla fine per lo spirito di squadra mostrato e per come è generoso nell’aiutare i compagni nel finale.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 – A differenza delle imbarcate del passato, il suo Bologna gioca una gara umile e attenta. E alla fine è premiato col punticino.

