La qualificazione alla Conference League sarebbe sfumata comunque in virtù della vittoria della Fiorentina contro la Juventus. Ma l'Atalanta non riesce a salutare il campionato regalando un successo ai propri tifosi: l'Empoli vince 1-0 al Gewiss Stadium con il gol di Stulac al 79'. Una partita maledetta per la Dea, che crea tantissimo ma sbatte su Vicario e anche sulla traversa, colpita da Boga e Zapata nella ripresa. Nonostante tutto, ottima risposta del pubblico: tributo ai giocatori, a Gasperini e a Ilicic, tornato in campo nel finale. Per la formazione di Andreazzoli è una grande conclusione di un'annata ottima.

Il tabellino

Ad

ATALANTA-EMPOLI 0-1 (primo tempo 0-0)

Serie A Atalanta-Empoli: probabili formazioni e statistiche 18/05/2022 A 20:37

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer (57' Pessina), Koopmeiners (78' Scalvini), Freuler (83' Demiral), Zappacosta (78' Maehle); Pasalic (82' Ilicic); Zapata, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Cacace (74' Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (68' Stulac); Henderson (68' Di Francesco); Cutrone (74' Baldanzi), La Mantia (46' Bajrami). Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Gol: 79' Stulac (E)

Ammoniti: Stojanovic (E), Freuler (A)

Jeremie Boga, Atalanta-Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

10' OCCASIONE PER ZAPATA - Colpo di testa del colombiano, ottimo intervento di Vicario.

20' ZAPPACOSTA COLPISCE BOGA - Grande azione di Zapata, che mette in mezzo per l'esterno: conclusione a botta sicura ma pallone sulla schiena dell'ex Sassuolo.

43' VICARIO ANCORA SU ZAPATA - Protezione con il corpo e destro in diagonale da fuori, bell'intervento in allungo.

54' TRAVERSA DI BOGA - Grande destro a giro, Vicario scavalcato e legno pieno.

79' GOL DI STULAC - Grandissimo gol, destro a giro sotto l'incrocio dopo un'ottima azione.

88' TRAVERSA DI ZAPATA - Ancora: colpo di testa e legno pieno.

Il momento social

MVP

Guglielmo VICARIO - Partita clamorosa. Para di tutto, diventa l'incubo di Zapata e compagni.

Fantacalcio

Promosso. Leo STULAC - Entra dalla panchina e pesca un grande gol: eroe inatteso.

Bocciato. Duvan ZAPATA - Crea tante occasioni da gol e può segnare da un momento all'altro, ma appare un po' ingolfato. E talvolta sbaglia scelta.

Pagelle

Gasperini: "Sui falli di mano c'è confusione assoluta"

Serie A Milan-Atalanta 2-0, 5 verità: Leao e Theo magnifici, Pioli magistrale 16/05/2022 A 06:03