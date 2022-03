Settimo pareggio consecutivo per il Genoa di Blessin, che in Italia conosce solo la "X". Anche l'Atalanta s'inceppa di fronte alla nuova versione del Grifone: al Gewiss Stadium di Bergamo è 0-0. Un risultato che, di fatto, serve poco a entrambi. L'allenatore tedesco è a un passo ad eguagliare il record assoluto di "nulli" di fila in A, detenuto dal Varese nella stagione 1970-71. Un altro calcio: quello dei due punti (in cui i pareggi erano utili per davvero nel cammino salvezza) e strutturato sulla base dei liberi e degli stopper. Un percorso revival rinverdito, evidentemente, dall'ex tecnico dell'Oostende. In classifica, Gasperini prosegue a braccetto di Mourinho (a 48 punti tra quinto e sesto posto), che con la Roma fa 1-1 allo scadere a Udine su calcio di rigore . Genoa che "sale" a 19 restando al penultimo posto, a -6 dalla linea salvezza.