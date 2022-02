Atalanta-Juventus, match valido per la 25a giornata di campionato, é terminato 1-1 al Gewiss Stadium di Bergamo. Decisive le reti di Malinovskyi e Danilo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Serie A Marino, dg Atalanta: "Ci manca un rigore e Szczesny era da rosso" 35 MINUTI FA

Marco SPORTIELLO 6,5 - Si supera su Vlahovic sia nel primo che nel secondo tempo: due interventi da campione

Rafael TOLOI 6 - Si sgancia spesso in avanti più per scuotere i suoi che per creare reali pericoli

Berat DJIMSITI 6 - Si ritrova un cliente scomodo come Dybala e se la cava egregiamente, soprattutto per l'ammonizione che riesce a gestire dal 35'

Merih DEMIRAL 6,5 - Riesce a neutralizzare Vlahovic. What else?

Hans HATEBOER 5,5 - Rischia l'espulsione per un intervento ruvido (piede a martello) su De Sciglio. Nel finale colpisce la traversa a pochi passi dalla linea di porta, fallendo il 2-0

Marten DE ROON 6 - Si mangia letteralmente un gol tutto solo in occasione di un corner, ma il suo apporto è come sempre tanto silente quanto decisivo

Remo FREULER 6,5 - Vince tanti duelli con Locatelli e McKennie: impreziosisce la sua prova con l'assist dell'1-0

Davide ZAPPACOSTA 6 - Ottimo impatto, perde lucidità e intensità nella ripresa (dal 60' MAEHLE 6 - Quantità al servizio della squadra)

Teun KOOPMEINERS 6,5 - L'olandese è sempre più il metronomo dell'attacco nerazzurro: nello stretto è un giocatore sublime, meno nell'ultimo passaggio. C'è tempo

Luis MURIEL 5 - Impreciso, spesso in ritardo e fuori dal gioco: dopo il Covid il colombiano sta attraversando un momento no, proprio ora che l'Atalanta ha disperato bisogno di lui. Bocciato (dal 60' MALINOVSKYI 7 - Ci mette un po' a carburare, ma all'improvviso si accende e non ce n'è più per nessuno: strappo a centrocampo, fallo e ammonizione di de Ligt, punizione guadagnata e trasformata con un missile terra-aria. Devastante)

Jeremie BOGA 6,5 - Costringe Danilo e de Ligt agli straordinari accentrandosi spesso dalla fascia sinistra: non punge mai come vorrebbe, ma crea tanto e per tutto l'arco della gara. Ha un polmone in più

All. Gian Piero GASPERINI 6 - Si dispera per quasi tutta la partita per i movimenti confusi del tandem d'attacco Muriel-Boga: l'intesa tra i due, in effetti, stenta a decollare. Gioca l'ultima mezz'ora senza punte, ma l'ingresso di Malinovskyi spacca in due il match: pareggio giusto, ma bisogna risolvere i problemi realizzativi per puntare al quarto posto.

Danilo esulta per il gol in Atalanta-Juventus - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

--- Le pagelle della Juventus ---

Wojciech SZCZESNY 5 - Uscita no sense su Koopmeiners: rischia tantissimo, ma alla fine l'arbitro (dopo consulto Var) sceglie di non intervenire. Non vede partire il tiro-gol di Malinovski e per questo arriva in ritardo sul pallone

DANILO 7 - Gol di importanza piramidale al fotofinish: incornata che vale un punto dopo tanta sofferenza in marcatura su Boga

Leonardo BONUCCI 6 - Gara ordinata, senza sbavature (dall'80' CUADRADO S.V.)

Matthijs DE LIGT 6 - Si immola su due missili di Boga. Macchia la sua discreta prova con il fallo che precede il gol di Malinovskyi

Mattia DE SCIGLIO 6 - Gara generosa con frequenti discese sulla sinistra, nella ripresa cala fisicamente

Weston MCKENNIE 5,5 - Più impreciso del solito, non riesce a imporre la sua fisicità in mediana (dall'81' KEAN S.V.)

Manuel LOCATELLI 5,5 - Giocate a intermittenza, ci si aspetta prestazioni più continue da lui

Adrien RABIOT 6 - Si vede poco, ma quando prende palla fa sempre la cosa giusta (dall'86 ARTHUR S.V.)

Paulo DYBALA 6,5 - Più di una volta apre troppo il piattone dalla sua mattonella. Rispetto agli altri 22 è di un'altra categoria: stupisce la rapidità di pensiero e di esecuzione. Mette la firma sulla partita con l'assist a Danilo

Dusan VLAHOVIC 6 - Sbatte due volte sulla saracinesca Sportiello: rispetto alle prime due uscite bianconere rimane a bocca asciutta, ma è un punto di riferimento per i compagni e un pericolo costante per gli avversari

Alvaro MORATA 6 - Del tridente delle meraviglie è l'elemento che si sacrifica di più recuperando tanti palloni sulla trequarti e agendo di sponda per i colleghi di reparto (dall'86' AKE S.V.)

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - Ripropone il Dy-Vla-Mo: la sua Juve parte bene, ma si spegne a cavallo tra primo e secondo tempo. Subisce l'onda d'urto della Dea nel finale, ma si salva con l'eroe che non ti aspetti. Corsa Champions apertissima

Allegri: "Scudetto? Inter, Napoli e Milan troppo lontane"

Serie A Allegri: "Inter favorita, noi abbiamo perso troppi punti all'andata" 44 MINUTI FA