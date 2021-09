Il manifesto del calcio di Gasperini sono le reti dei due esterni: Gosens e Zappacosta abbattono il Sassuolo, a cui non basta la rete di Berardi per riacciuffare il risultato. Termina 2-1 al Gewiss Stadium: succede tutto nel primo tempo. La Dea parte forte: Gosens brucia Frattesi e sblocca al 3'. I nerazzurri hanno tante palle gol per raddoppiare, ma devono anche ringraziare Defrel per una rete divorata al 12'. Zappacosta raddoppia al 37' dopo una splendida azione di squadra, l'Atalanta dà l'impressione di poter dilagare ma Berardi buca Musso con il sinistro vincente dalla trequarti, a pochi secondi dall'intervallo. Il Sassuolo rientra con fiducia dagli spogliatoi, il ritmo della Dea torna subito arrembante ma cala vistosamente nella seconda metà della ripresa, con la stanchezza a farsi chiaramente sentire. Non basta però agli uomini di Dionisi, che restano a quota 4: Gasperini vola a 10. E ora ci sarà la trasferta contro l'Inter.

Il tabellino

ATALANTA-SASSUOLO 2-1 (primo tempo 2-1)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Toloi; Zappacosta (69' Pezzella), De Roon, Koopmeiners, Gosens (69' Maehle); Pessina (84' Pasalic); Malinovskyi (63' Ilicic), Zapata (84' Piccoli). All.: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli (60' Harroui), Frattesi (82' Lopez); Berardi, Traoré (67' Djuricic), Boga (60' Raspadori); Defrel (82' Scamacca). All.: Dionisi.

Gol: 3' Gosens (A), 37' Zappacosta (A), 44' Berardi (S)

Assist: 1-0 Malinovskyi (A), 2-0 Zapata (A)

Ammoniti: Ferrari (S), Pezzella (A), Lopez (S)

La cronaca in 6 momenti chiave

3' GOL DI GOSENS - Malinkovskyi si defila sulla destra e mette in mezzo una palla bassa forte, Gosens anticipa Frattesi e insacca.

12' DEFREL SI DIVORA IL PAREGGIO - L'attaccante si libera benissimo, stop a seguire per andare in porta: sinistro a botta sicura davanti a Musso, alto.

32' PESSINA SI MANGIA IL GOL - Lanciato in campo aperto, tutto solo contro Consigli: apre troppo il piatto sinistro e pallone sul fondo.

37' GOL DI ZAPPACOSTA - Azione straordinaria dei nerazzurri, scambi stretti al limite dell'area: Zapata allarga per l'esterno che incrocia di prima sul secondo palo.

44' GOL DI BERARDI - Partita riaperta con un lampo: l'esterno rientra sul sinistro sulla trequarti e pesca il primo palo.

52' ALTRA OCCASIONE PER DEFREL - Cross dalla sinistra di Kyriakopoulos, l'attaccante si mette davanti a Djimsiti e colpisce da pochi passi: largo.

Il migliore

Davide ZAPPACOSTA – Scatenato, soprattutto nel primo tempo: ara con continuità la fascia destra, si mangia Lykogiannis e segna il bel gol del raddoppio.

Il peggiore

Gregoire DEFREL - E' bene precisare che non gioca una brutta partita: diversi guizzi interessanti. Ma il gol divorato sull'1-0 e il colpo di testa largo da pochi passi in avvio di ripresa sono errori pesanti.

Le pagelle

