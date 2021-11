Atalanta-Spezia, match valido per la tredicesima giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 5-2, frutto delle doppiette di Mbala Nzola e Mario Pasalic e delle reti di Duvan Zapata e dei due subentrati Muriel e Malinovskiy, entrambi in gol nel finale di sfida. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Duvan Zapata esulta insieme a Josip Ilicic e Mario Pasalic, Atalanta-Spezia, LaPresse Credit Foto LaPresse

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 5.5 - Prestazione segnata dalla colossale indecisione che ha portato alla prima rete di Nzola. Cresce nella ripresa con un paio di interventi.

José PALOMINO 6.5: - Non esente da colpe in occasione del gol di Nzola. Nel secondo tempo migliora e si guadagna ampiamente la sufficienza con alcune ottime chiusure su Verde.

Rafael TOLOI, 6.5 - Il più positivo della retroguardia orobica. Al ritorno in campo dal 1' non sfigura, disimpegnandosi con esperienza in marcatura su Gyasi.

Berat DJIMSITI, 6 - Verde e Nzola lo mettono più di una volta in difficoltà sulla destra. Colpevole sul gol di Nzola, dove perde completamente la propria marcatura.

Marten DE ROON 6,5: Torna a giocare in mediana dopo la parentesi nel terzetto difensivo. Solito gran dinamismo in mezzo al campo, con una miriade di palloni recuperati.

Davide ZAPPACOSTA 7: Moto perpetuo sulla fascia destra. Con le sue fiammate spacca il match e crea sistematicamente problemi alla difesa ospite.

Teun KOOPMEINERS 6: Rimedia un giallo ad inizio match che lo condiziona nel proseguio della partita. Da lui ci si attende più pericolosità in fase offensiva. (dal 57' Matteo PESSINA, 6 - Rimette minuti importanti nelle gambe dopo il lungo infortunio. Un paio di piacevoli aperture e poco altro nella mezz'ora in campo.)

Mario Pasalic, Kovalenko, Atalanta-Spezia, LaPresse Credit Foto LaPresse

Joakim MAEHLE 6,5: Prova ordinata e diligente del danese, che si fa sempre trovare pronto sull'out di competenza.

Mario PASALIC 8: Stato di forma eccezionale del croato. Timbra il cartellino anche quest'oggi, sfruttando il solito eccellente posizionamento offensivo che lo contraddistingue e trovando una doppietta fondamentale per la vittoria finale. (dall'87' Roberto PICCOLI, SV)

Josip ILICIC, 6,5 - Il meno ispirato del tridente di casa. Gioca comunque un'ottima prova, innescando con qualità i movimenti di Zappacosta. (dal 57' Ruslan MALINOVSKIY, 7 - Riesce a trovare la rete del 5-1 con un sinistro dei suoi da fuori area. Pimpante.)

Duvan ZAPATA 7,5: Un Frecciarossa al centro dell'attacco nerazzuro. Fisicità, qualità e strappi a non finire. Graziato da Abisso in occasione del penalty, chiude il match tra gli applausi di tifosi e compagni. (dal 78' Luis MURIEL, 7 - Un gol ed un assist in dieci minuti in campo. Sprazzi del fenomeno visto nello scorso Campionato.)

All Gian Piero GASPERINI 7.5 - La sua Atalanta è una macchina perfetta. Azzecca l'undici iniziale e riesce anche ad incidere con le sostituzioni, aiutato dall'enorme qualità seduta sulla sua panchina al momento del fischio d'inizio.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 5.5: Bravo a neutralizzare il primo rigore di Zapata. Non perfetto però sul sinistro da fuori di Malinovskiy.

Kelvin AMIAN 5: Il meno disastroso della difesa ligure. Riesce a limitare Maehle, pur perdendosi Pasalic sul 3-1. L'ingresso di Muriel nel finale lo destabilizza e finisce anche lui col perdersi.

Duvan Zapata esulta per un gol in Atalanta-Manchester United - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Martin ERLIC 5: Ingaggia un duello rusticano con l'inarrestabile Zapata. Inizialmente regge, poi crolla clamorosamente sul finire di primo tempo, non riuscendo più a rientrare in partita.

Petkov HRISTOV, 4.5 - Soffre terribilmente la fisicità di Zappacosta e la qualità di Ilicic. I pericoli per la sua porta nascono tutti dalla sua zona di competenza, con l'ingresso di Muriel e Malinovskiy che gli crea ulteriori problemi. Prestazione disastrosa

Simone BASTONI 6: Zappacosta è un pessimo cliente. Lui prova a limitarlo ma soccombe in più di un'occasione. Meglio in fase offensiva, dove si fa sempre trovare con le sue sovrapposizioni.

Giulio MAGGIORE 6 - Thiago Motta lo colloca leggermente più avanti e lui non lo delude. Grande qualità nelle giocate ed imprevedibilità tra le linee. Cala nella ripresa.

Jacopo SALA 5 - Ingenuo nell'allargare il braccio in area sulla conclusione di Maehle. Una sua disattenzione indirizza di fatto la partita. (dal 64' Ebrima COLLEY, 5.5 - Non riesce mai a rendersi pericoloso, con pochissimi palloni che gravitano dalle sue parti.)

Viktor KOVALENKO 5.5: - Scompare nelle pieghe della partita come ultimamente troppo spesso gli capita. Non sfrutta al meglio la chance di mettersi in mostra contro la sua ex-squadra. (dal 64' Arkadiusz RECA, 6 - Si piazza sulla destra e rischia poco, limitando le scorribande di Maehle.)

Daniele VERDE 6: Scatenato. Accende la miccia che porta al gol di Nzola e mette continuamente in difficoltà Maehle e Djimsiti sul proprio out di competenza. (dal 51' Rey Manaj, 5.5: Entra con grande grinta ma si perde nel duello con Toloi, che lo limita senza problemi.)

Mbala Nzola, Atalanta-Spezia, LaPresse Credit Foto LaPresse

M'Bala NZOLA 7,5: Riesce finalmente a sbloccarsi con un rasoterra perfetto dopo pochi minuti e a ripetersi nel recupero del secondo tempo. Partita di grande sacrificio, in una lotta senza sosta con Palomino.

Emmanuel GYASI 6,5: Davanti non si vede praticamente mai. Bravo invece a tornare in fase difensiva, dove in più di un'occasione si rende utile per i suoi compagni.

Mister Thiago MOTTA 5.5 - La prova dei suoi ragazzi non è totalmente da buttare è il passivo è forse eccessivo. Restano però alcune enormi lacune da colmare ed una cronica predisposizione a farsi punire in ripartenza da curare.

