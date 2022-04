I nerazzurri, tornati al successo grazie al blitz di Venezia , hanno interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. I contemporanei ko di Lazio, Roma e Fiorentina, permettono agli orobici di infilarsi in piena bagarre europea. La Dea è attualmente l'ottava forza del torneo, ma vincendo contro i granata potrebbe balzare al settimo posto scavalcando la Lazio e avvicinando ulteriormente toscani e giallorossi.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer; de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

Squalificati:

Indisponibili:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Pjaca; Sanabria. All. Juric.

Squalificati:

Indisponibili:

Atalanta-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Torino verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha perso solo due delle 11 gare di campionato contro il Torino nella gestione di Gian Piero Gasperini (dal 2016/17 in avanti): nel parziale i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi e quattro pareggi.

Dopo essere rimasta a secco di reti in entrambe le gare della stagione 2018/19, l’Atalanta ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Torino: 18 centri nel parziale, una media di 3.6 a incontro.

Il Torino è imbattuto da tre trasferte consecutive contro l’Atalanta in Serie A (1V, 2N) e nelle due più recenti ha realizzato esattamente tre reti.

Dopo il successo contro il Venezia nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta potrebbe vincere due gare consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso dicembre (sei di fila).

L’Atalanta ha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A e non arriva a tre sconfitte interne di fila dal novembre 1997, sotto la guida di Emiliano Mondonico (quattro in quel caso).

Il Torino è imbattuto da quattro partite consecutive di Serie A (2V, 2N) e non arriva a cinque di fila nella competizione senza sconfitte da febbraio 2021, tra le gestioni di Marco Giampaolo e Davide Nicola (sei in quel caso).

Il Torino è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora raggiunto la doppia cifra di gol in trasferta in questa stagione (nove finora) - nella scorsa Serie A, i granata avevano realizzato il 10º centro fuori casa alla settima trasferta.

Il Torino ha mancato l’appuntamento con il gol in otto trasferte in questo campionato, solamente Genoa e Cagliari (nove entrambe) hanno fatto peggio finora – l’ultimo campionato di Serie A in cui i granata hanno fatto peggio è stato il 2008/09 (nove).

Luis Muriel ha preso parte a sette gol nelle sue cinque gare di Serie A contro il Torino con la maglia dell’Atalanta: cinque reti e due assist – solo contro l’Udinese (10) ha fatto meglio da quando milita tra i bergamaschi.

Josip Brekalo ha segnato sei gol in questo campionato (miglior marcatore del Torino) e con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nei big-5 campionati europei: sette centri nella scorsa Bundesliga col Wolfsburg.

