Da “una vittoria da big, soffrendo” a “beffa al 94°” il passo è davvero brevissimo. L’Atalanta non riesce nel suo ‘colpaccio’ all’Udinese. Non perché alla viglia fosse gara impossibile per la Dea – tutt’altro – quanto perché sul campo la squadra di Gotti aveva davvero venduto cara la pelle all’Atalanta di Gasperini. Compatti, precisi, senza concedere grandi occasioni o spazi, l’Udinese era stata beffata da una discussa ripartenza (presunto fallo su Udogie a inizio azione) che aveva portato al gol di Malinovskyi. Tre punti dunque sofferti ma praticamente messi in cassaforte per i bergamaschi, se non fosse stato per l’ultimo corner. Un pasticcio di Miranchuk, un quasi autogol di di Lovato, un gran salvataggio di Musso. Dal successivo angolo però il portiere argentino sbaglia l’uscita e sul primo palo, Beto, è lì per il terzo gol consecutivo che regala ai friulani quello che alla fine, per quanto visto, è un meritato pareggio. L’Atalanta vede sfumare così il sorpasso momentaneo al 4° posto della Roma; l’Udinese resta a secco di 3 punti per la sesta giornata consecutiva ma incassa comunque punti da 3 partite di seguito; sintomo, insomma, di una squadra che sa come stare in campo.

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic (74’ Koopmeiners), Freuler, Pezzella; Malinovskyi (86’ Scalvini); Ilicic (64’ Miranchuk), Zapata (64’ Muriel).

Serie A Le pagelle di Atalanta-Udinese 1-1: Malinovskyi uno squillo, Beto top 12 MINUTI FA

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (76’ Soppy), Walace, Makengo (64’ Success), Udogie; Molina (64’ Arslan), Beto, Pussetto (76’ Samardzic).

Gol: 57’ Malinovskyi; 94' Beto

Assist: Samardzic

Note – Ammoniti: Samir, Pussetto; Lovato, Pezzella.

Il momento social

La cronaca in 5 momenti chiave

22’ PRIMA CHANCE UDINESE! In ripartenza, 3 tocchi: Beto in diagonale con un tiro che diventa assist per Molina; la scivolata termina sul palo difeso da Musso. Ma Udinese pericolosa in ripartenza più di quanto non lo sia stato fin qui la Dea.

39’ PALO DELL'ATALANTA! ILICIC! Prima vera occasione per la Dea, con Ilicic che su una palla al centro anticipa Becao: palla che sbatte sul primo palo, poi Silvestri la blocca. Uno squillo dei padroni di casa.

57’ GOL! MALINOVSKYI! LA SBLOCCA L'ATALANTA! Ripartenza di Pasalic, Malinovskyi riesce a trovare lo spazio per il suo sinistro e la piazza all'angolino basso. In gol lui, che era stato uno dei peggiori di questa gara. Il calcio a volte è davvero incredibile.

89' RISCHIA LA FRITTATA LA DEA! Brutta palla persa da Miranchuk, Lovato per anticipare rischia l'autogol, ma Musso salva tutto con un riflesso felino!

94' GOOL! BETO! IL PAREGGIO DELL'UDINESE! Angolo di Samardzic, Beto anticipa l'uscita - bruttissima - di Musso e mette dentro. Terzo gol consecutivo per Beto, Udinese che trova un pareggio alla fine meritato.

MVP

Beto. Al di là del gol fondamentale in pieno recupero, lotta e fa sempre la scelta giusta per tutta la partita, lavorando per la squadra spesso da solo contro un cliente scomodissimo come Palomino. Non è un fenomeno, ma si dimostra giocatore di buone qualità tecniche, più che buon gioco areo e grandissima intelligenza.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Pasalic. Il migliore dell’Atalanta in mezzo al campo.

BOCCIATO: Miranchuk. Entra e combina pochissimo, facendo il mezzo frittatone che porta al corner – e poi al gol – nel finale.

Gasperini: "Peccato, potevamo anche vincerla"

