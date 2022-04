Un'altra sconfitta, un altro passo falso in casa. Una costante per un'Atalanta che ha vissuto le giornate e le serate più amare di questa stagione al Gewiss Stadium. Il posticipo dei posticipi va al Verona, che si impone per 2-1 portandosi a -3 in classifica dagli uomini di Gasperini. La Dea inizia bene, ma il Verona è il solito Verona: personalità, intensità, gioco. L'Hellas colpisce due pali in pochissimi minuti (prima Faraoni, poi Caprari), agli sgoccioli del primo tempo trova il vantaggio con Ceccherini e nella ripresa pure il raddoppio con un'autorete di Koopmeiners. E poi un miracolo di Musso su Lazovic, un terzo palo (Lasagna) e brividi vari e assortiti. Quando la gara pare chiusa la riapre Scalvini, al suo primo gol in Serie A. Ma non basta. Dopo la delusione dell'eliminazione dall'Europa League per mano del Lipsia, Bergamo è ancora maledetta per l'Atalanta.

Tabellino

Atalanta-Verona 1-2 (primo tempo 0-1)

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (86' Pasalic), Demiral (57' Djimsiti), Palomino; Hateboer (57' Pezzella), de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi (34' Miranchuk); Boga (57' Muriel), Zapata. All. Gasperini

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (71' Veloso), Gunter (31' Sutalo), Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic (78' Depaoli); Barak, Caprari (78' Hongla); Simeone (78' Lasagna). All. Tudor

Arbitro: Marco Piccinini

Gol: 47' pt Ceccherini (V), 55' aut. Koopmeiners (V), 82' Scalvini (A)

Assist: Simeone (V, 0-1), Zappacosta (A, 1-2)

Ammoniti: Gunter, Casale, Koopmeiners, Ceccherini

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

6' – Zapata tocca in area per Malinovskyi, che sterza sul sinistro e da pochi passi calcia, trovando la parata di Montipò in angolo.

25' – Cross lungo di Lazovic, Faraoni va in spaccata e il palo respinge il suo tiro-cross ravvicinato.

26' – Altro palo del Verona: punizione calciata a giro da Caprari, che scheggia la traversa con Musso immobile.

37' – Batti e ribatti in area, con Koopmeiners che appoggia di testa a Zapata e quest'ultimo che, al volo, calcia a lato col sinistro.

45' – GOL DEL VERONA. Simeone si presenta davanti a Musso e va di scavetto: Ceccherini mette dentro di testa a porta vuota. Gol inizialmente annullato per fuorigioco, quindi convalidato grazie all'intervento della VAR. 0-1.

55' – GOL DEL VERONA. Scambio Ilic-Tameze, il serbo si presenta davanti a Musso che gli respinge il sinistro, ma il pallone rimpalla contro il corpo di Koopmeiners e rotola lentamente in rete. 0-2.

59' – Azione stupenda del Verona nell'area dell'Atalanta, con Barak che libera Lazovic e Musso che evita lo 0-3 murando il destro a botta sicura del serbo.

81' – Lasagna fa tutto da solo e dai 25 metri spara un sinistro che va a incocciare contro il palo, il terzo della formazione di Tudor.

82' – GOL DELL'ATALANTA. Cross dal fondo di Zappacosta e colpo di testa vincente di Scalvini, che riapre la partita.

Il momento social

MVP

Adrien TAMEZE. Recupera palloni su palloni ed è bravissimo anche nella gestione degli stessi. Il tocco di ritorno per Ilic nell'azione dello 0-2 è da trequartista, non da mediano. E alla fine fa bene pure il difensore. Partitone.

Fantacalcio

PROMOSSO – Ivan ILIC. Che bella coppia con Tameze. Filtro, organizzazione della manovra, qualità tecnica. In collaborazione con Koopmeiners segna il gol che taglia le gambe all'Atalanta.

BOCCIATO – Koray GUNTER. Che disastro. In mezz'ora si fa ammonire una prima volta e rischia pure il secondo giallo, venendo incredibilmente graziato da Piccinini. Tudor non può far altro che toglierlo dal campo.

Le pagelle

