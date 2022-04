Atalanta-Verona, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto della rete di Ceccherini, dell'autogol di Koopmeiners e del primo gol in A di Scalvini. Gara arbitrata da Marco Piccinini di Forlì.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 - Prende due gol, viene salvato per tre volte dai pali, ma è bravissimo nel dire di no a Simeone e Lazovic. I suoi sforzi non bastano.

Giorgio SCALVINI 6,5 - Inizia molto bene, intercettando vari palloni e facendosi trovare pronto, poi soffre con Caprari. Ma nel finale è lui a ridare speranza all'Atalanta (dall'86' Mario PASALIC s.v.)

Merih DEMIRAL 5,5 - Troppo facile per il Verona penetrare centralmente e andare a segnare lo 0-2. Fin lì il turco aveva disputato una prestazione onesta (dal 57' Berat DJIMSITI 5,5 - Balla al cospetto degli attacchi del Verona)

José Luis PALOMINO 5,5 - Non esente da colpe nell'azione del vantaggio veronese: Simeone è troppo libero nella sua zona. Nella ripresa sfiora il gol.

Hans HATEBOER 5 - Non gira proprio. Non è l'Hateboer dei bei tempi. Mai in partita, mai capace di creare qualcosa di pericoloso. Lascia il campo all'inizio della ripresa (dal 57' Giuseppe PEZZELLA 5,5 - Cerca di dare il proprio contributo, ma con risultati non eccelsi)

Marten DE ROON 5 - Battaglia e cerca di rimanere a galla in mezzo al campo, ma in certe fasi della gara corre a vuoto di fronte al palleggio gialloblù.

Teun KOOPMEINERS 5 - In difficoltà e non certo incisivo come in tante altre occasioni. Completa la propria serata negativa con lo sfortunato autogol dello 0-2.

Davide ZAPPACOSTA 6 - Si spende, si sbatte, percorre la fascia da cima a fondo. Apre a sinistra, chiude sulla corsia opposta e manda a segno Scalvini.

Ruslan MALINOVSKYI 5,5 - Ha sul sinistro la prima chance della gara, ma Montipò è un muro. Poi pecca un po' in precisione. Alla fine alza bandiera bianca per infortunio (dal 34' Aleksey MIRANCHUK 5 - Fantasmatico. Dovrebbe accendere la luce, ma non lo fa praticamente mai)

Jeremie BOGA 6 - Forse un po' troppo innamorato del pallone, forse un po' inconcludente, ma quando prende palla e parte è impossibile da fermare. Il trascinatore offensivo dell'Atalanta (dal 57' Luis MURIEL 5,5 - A volte pare fare più confusione che altro. Partecipa comunque all'azione del gol)

Duvan ZAPATA 5 - Serata no. Quando esce Gunter e Casale si prende la sua marcatura, sono dolori. Per due volte ha la palla giusta in area, per due volte la spreca.

All. Gian Piero GASPERINI 5 - Poco da fare: non è l'Atalanta degli anni scorsi. E ora pure il ritorno in Europa è a forte rischio. Urgono rimedi urgenti.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6,5 - Subito bravissimo su Malinovskyi, poi si fa trovare pronto anche su Palomino nella ripresa. Solo Scalvini lo supera.

Federico CECCHERINI 7 - Bene in difesa, mortifero quando si presenta nell'area avversaria per andare a segnare lo 0-1. Esce dopo aver rimediato un giallo (dal 71' Miguel VELOSO s.v.)

Koray GUNTER 4,5 - Che disastro. In mezz'ora si fa ammonire una prima volta e rischia pure il secondo giallo, venendo incredibilmente graziato da Piccinini. Tudor non può far altro che toglierlo dal campo (dal 31' Bosko SUTALO 6,5 - Entra in una situazione emergenziale, ma non trema)

Nicolò CASALE 7 - Inizia in maniera tremebonda e con un'ammonizione sul groppone. Ma quando si sposta al centro della difesa limita quasi completamente Zapata.

Marco Davide FARAONI 6 - Non si vede moltissimo, anche se nel primo tempo colpisce un palo. Segue comunque ie indicazioni tattiche di Tudor.

Ivan ILIC 7 - Che bella coppia con Tameze. Filtro, organizzazione della manovra, qualità tecnica. In collaborazione con Koopmeiners segna il gol che taglia le gambe all'Atalanta.

Adrien TAMEZE 7,5 - Recupera palloni su palloni ed è bravissimo anche nella gestione degli stessi. Il tocco di ritorno per Ilic nell'azione dello 0-2 è da trequartista, non da mediano. E alla fine fa bene pure il difensore. Partitone.

Darko LAZOVIC 6 - Cerca spessissimo l'intesa con Caprari. Ha il demerito di mangiarsi il gol che avrebbe chiuso la partita (dal 78' Fabio DEPAOLI s.v.)

Antonin BARAK 6,5 - Non segna e non sforna assist vincenti, ma quando la palla è tra i suoi piedi è come se fosse in banca. Offre un cioccolatino a Lazovic, che non lo scarta.

Gianluca CAPRARI 7 - Con la sua qualità illumina quasi tutte le azioni offensive del Verona. Centra una traversa su punizione e apre l'azione dello 0-1 (dal 78' Martin HONGLA s.v.)

Giovanni SIMEONE 6 - Non è nella sua serata migliore. Serve comunque a Ceccherini il tiro-cross che l'ex viola trasforma nel vantaggio (dal 78' Kevin LASAGNA 6 - Porta freschezza all'attacco dell'Hellas e colpisce il terzo palo della gara)

All. Igor TUDOR 7,5 - Sulla scia di Juric, il suo Verona continua a stupire in tutta Italia. Gioco brillante, schemi che riescono a meraviglia, organizzazione. Bravissimo.

