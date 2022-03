Al Dall'Ara la decide l'uomo che non ti aspetti. Meglio: il ragazzo. Ovvero Moustapha Cissé, classe 2003, attaccante della Primavera dell'Atalanta. È lui a togliere dai pasticci la Dea, che a un certo punto stava guardando col binocolo il quarto posto della Juventus. Gasperini lo inserisce al 65' al posto di Muriel e il giovane guineano, all'esordio assoluto in Serie A, realizza un quarto d'ora dopo la rete che gela il Bologna. Uno 0-1 che rappresenta una punizione troppo severa per la squadra di Mihajlovic, che specialmente nella ripresa se la gioca alla pari contro un avversario un pochino sulle gambe dopo le fatiche di Leverkusen. Ma è un successo dall'importanza capitale per l'Atalanta, che continua a sperare in una rimonta Champions. Mentre il momento no del Bologna prosegue: una vittoria nelle ultime 10 giornate.

Ad

Tabellino

Serie A Bologna-Atalanta 0-1, pagelle: Arnautovic, che spreco 3 MINUTI FA

Bologna-Atalanta 0-1 (primo tempo 0-0)

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (95' Dijks), Theate; De Silvestri (87' Kasius), Schouten, Svanberg (87' Barrow), Hickey (87' Vignato); Soriano (95' Falcinelli); Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini (46' Palomino), Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler (70' Pasalic), Pezzella; Pessina (46' Mihaila), Koopmeiners; Muriel (65' Cissé). All. Gasperini

Arbitro: Fabio Maresca

Gol: 82' Cissé

Assist: Pasalic (A, 0-1)

Ammoniti: Demiral

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

17' – Muriel ruba palla a Medel, entra in area da sinistra e tocca in mezzo per Pessina, stoppato con la porta semivuota da Theate.

31' – Angolo di Freuler, Djimsiti spizza di testa, sul secondo palo arriva Scalvini che da un passo colpisce in pieno il palo col sinistro.

43' – Soriano-Arnautovic, palla per Orsolini, che sterza mettendo fuori causa Demiral, ma davanti a Musso trova la risposta in angolo del portiere argentino.

50' – Arnautovic viene lanciato da Soriano, supera Demiral in velocità ma ciabatta lo scavetto davanti a Musso, mancando la porta.

68' – Gran tiro di Orsolini e gran volo di Musso, che alza in angolo. Ancora bravo il portiere argentino.

82' – GOL DELL'ATALANTA. Pasalic pesca in area il neo entrato Cissé, che col sinistro fulmina Skorupski. Gol all'esordio in Serie A per il giovanissimo attaccante della Primavera.

Esultanza per il gol di Moustapha Cissé in Bologna-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

90' – Grande occasione per Medel, che si inserisce in area ma davanti a Musso, da posizione defilata, centra l'esterno della rete.

94' – Koopmeiners incrocia col destro e Pasalic devia alle spalle di Skorupski con la punta del piede. La rete viene però annullata per un fuorigioco iniziale di Cissé.

Il momento social

MVP

Moustapha CISSÉ - Che favola. Classe 2003, esordisce in Serie A al 65' e all'82' realizza un gol da tre punti. A giudicare da com'è entrato in partita, potrebbe essere il primo di molti.

Fantacalcio

PROMOSSO – Mario PASALIC. Bello e intelligente l'assist che manda a segno Cissé. Troverebbe pure la gioia personale, cancellata però da un fuorigioco del guineano.

BOCCIATO – Aaron HICKEY. In difficoltà con le costanti sgroppate di Hateboer nella sua zona. E la sua dormita tiene in posizione regolare Cissé, che non lo perdona.

Le pagelle

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Bologna-Atalanta 0-1, pagelle: Arnautovic, che spreco 3 MINUTI FA