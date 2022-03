Bologna-Atalanta, match valido per la trentesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete del giovanissimo Moustapha Cissé all'82'. Gara arbitrata da Fabio Maresca di Napoli. Nel primo tempo Scalvini aveva colpito un palo.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Atalanta sulle ali dell'esordiente Cissé: 1-0 a Bologna 3 ORE FA

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Deve compiere una sola parata, ma a gioco fermo, su Muriel. Non ha scampo sul sinistro ravvicinato di Cissé.

Adama SOUMAORO 6,5 - Prestazione attenta. Rischia poco ed è autore di chiusure puntuali e precise.

Gary MEDEL 6,5 - Una sola macchia nella sua partita: un pallone perso nel primo tempo e rubatogli sotto il naso da Muriel. Poi è praticamente perfetto (dal 95' Mitchell DIJKS s.v.)

Arthur THEATE 6 - Bene anche lui. Un paio di salvataggi su altrettante deviazioni ravvicinate di Pessina valgono parecchio. Mezzo voto in meno per la mancata chiusura finale su Cissé.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - Esperienza al servizio della squadra, ma potrebbe essere più ficcante sulla destra. Nel primo tempo rischia di regalare un rigore a Pezzella (dall'87' Denso KASIUS s.v.)

Mattias SVANBERG 6 - Non entusiasma, ma dà segnali di vita in un periodo individualmente non semplicissimo.

Jerdy SCHOUTEN 6 - Dà battaglia in mezzo al campo. Per lunghi tratti della gara tiene testa alla qualità avversaria.

Aaron HICKEY 5 - In difficoltà con le costanti sgroppate di Hateboer nella sua zona. E la sua dormita tiene in posizione regolare Cissé, che non lo perdona.

Roberto SORIANO 6 - Non entra molto nel vivo dell'azione, anche se è lui a far partire le migliori iniziative del Bologna: sia Orsolini che Arnautovic, per sua sfortuna, sprecano davanti a Musso (dal 95' Diego FALCINELLI s.v.)

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Scalda i motori, entrando in partita con il passare dei minuti e spaventando Musso. Ha però sulla coscienza quel gol fallito poco prima dell'intervallo.

Marko ARNAUTOVIC 5,5 - Prezioso nella sponda per i compagni, sempre pericoloso quando punta l'area, bravo a mandare in porta Orsolini. Ma davanti a Musso tradisce orrendamente.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - Gli si può rimproverare poco dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'organizzazione. Anche se il ruolino di marcia recente è da brividi.

Koopmainers, Bologna-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 7 - Stupendo il suo intervento su Orsolini poco prima dell'intervallo, anche se l'avversario ci mette del suo. E poi, nella ripresa, si ripete sempre sul mancino. Fondamentale come a Leverkusen.

Giorgio SCALVINI 6 - Gioca un primo tempo attento, nonostante un gol che si divora davanti a Skorupski (palo). Esce all'intervallo (dal 46' José Luis PALOMINO 6 - Tra mille affanni tiene botta)

Merih DEMIRAL 5,5 - In difficoltà. Usa il fisico con Arnautovic, spesso esagerando con le mani. Si fa superare sia dall'austriaco che da Orsolini.

Berat DJIMSITI 6 - Un po' in affanno anche lui, ma non commette grossi errori.

Hans HATEBOER 6,5 - Uno dei più attivi nell'Atalanta. Sulla destra iniziative e cross non mancano mai. Va vicino al gol con una rasoiata larga di poco.

Marten DE ROON 6 - Fa sentire la propria presenza in fase di ripiegamento in mezzo al campo. Non molla mai.

Remo FREULER 5 - Sembra un po' in debito d'ossigeno. Nel primo tempo rischia la frittata con un retropassaggio sanguinoso. Impreciso anche alla conclusione (dal 70' Mario PASALIC 6,5 - Bello e intelligente l'assist che manda a segno Cissé. Troverebbe pure la gioia personale, cancellata però da un fuorigioco del guineano)

Giuseppe PEZZELLA 6 - Molto attivo nel primo tempo, nel quale subisce forse un fallo da rigore da De Silvestri. Cala visibilmente di tono nella seconda frazione (dall'80' Joakim MAEHLE s.v.)

Teun KOOPMEINERS 6,5 - L'uomo che accende la luce delle idee in un'Atalanta così spenta è lui. Più nel secondo tempo che nel primo. Pericolosissimo con un destro da fuori a lato di pochissimo.

Matteo PESSINA 5 - Non sfrutta la chance concessagli da Gasperini. Quando ha il pallone tra i piedi spesso non compie la scelta giusta. Non torna in campo per il secondo tempo (dal 46' Valentin MIHAILA 5 - Non fa molto meglio di Pessina. Quasi non si vede)

Luis MURIEL 5 - Di buono c'è una palla rubata a Medel nel primo tempo. In tutto il resto, in sostanza, non raggiunge la sufficienza (dal 65' Moustapha CISSÉ 7 - Che favola. Classe 2003, esordisce in Serie A al 65' e all'82' realizza un gol da tre punti. A giudicare da com'è entrato in partita, potrebbe essere il primo di molti)

All. Gian Piero GASPERINI 6 - Guida dalla panchina una squadra stanca e con poche idee, ma ha il guizzo giusto quando decide di inserire Cissé, anche a costo di togliere Muriel.

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A Atalanta sulle ali dell'esordiente Cissé: 1-0 a Bologna 3 ORE FA