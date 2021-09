Bologna-Lazio, match valido per la 7a giornata di Serie A, andrà in scena al Dall'Ara di Bologna domenica 3 ottobre alle ore 12.30

Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kingsley, Schouten

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adekanye, Zaccagni

Bologna-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Lazio verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto 2-0 l'ultimo confronto di Serie A contro la Lazio: gli emiliani non vincono due gare di fila contro i biancocelesti nella competizione dal 1997 e non tengono la porta inviolata in due incontri consecutivi contro questa avversaria dal 1989.

La Lazio ha perso solo una delle ultime nove trasferte di Serie A contro il Bologna (0-2 nella più recente - 4V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben cinque volte.

Dopo aver ottenuto sette punti nelle prime tre partite di questo campionato, il Bologna ne ha raccolto soltanto uno nelle ultime tre (2-2 v Genoa) - non perde due gare di fila in Serie A dallo scorso aprile, con la seconda sconfitta arrivata contro l'altra squadra romana (0-1 v Roma).

Il Bologna ha subito 14 gol nelle prime sei partite giocate in una stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia: in precedenza 16 sia nel 1949/50 che nel 2013/14.

La Lazio è rimasta a secco di gol nelle ultime due trasferte in terra emiliana in Serie A (0-2 v Bologna e Sassuolo): non rimane senza reti per tre gare esterne di fila contro avversarie di questa regione dal 2002 (cinque in quell'occasione).

La Lazio è la squadra che ha realizzato più gol nei primi tempi di questo campionato (nove) - dall'altra parte il Bologna ha segnato una sola rete nelle prime frazioni (meglio del solo Genoa), proprio nel match più recente contro l'Empoli (Musa Barrow all'11º minuto).

Maurizio Sarri è diventato il primo allenatore della Lazio nell'era dei tre punti a vittoria a non tenere la porta inviolata in alcuna delle sue prime sei partite alla guida dei biancocelesti in Serie A.

Lorenzo De Silvestri ha giocato le sue prime 47 partite di Serie A con la maglia della Lazio - il difensore del Bologna ha nella squadra biancoceleste la sua vittima preferita nella competizione: tre reti (al pari del Parma) firmate con tre maglie differenti (Sampdoria, Torino e Bologna).

Ciro Immobile ha esordito in Serie A nel marzo 2009 proprio contro il Bologna: contro i rossoblù ha preso parte a 10 reti in 13 sfide, incluse cinque nelle cinque più recenti - l'attaccante della Lazio è il giocatore che nei maggiori cinque campionati europei ha effettuato in percentuale più tiri della sua squadra (33%) - è stato l’autore di 26 delle 78 conclusioni della Lazio in campionato.

Questa sfida vede affrontarsi i due giocatori che hanno finora giocato più palloni nell'area avversaria in questa Serie A: Ciro Immobile della Lazio (43) e Marko Arnautovic del Bologna (37).

