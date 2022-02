Dieci, cento, mille Osimhen. E' ciò che avrà pensato Luciano Spalletti dopo il gol del suo super bomber, che rimette almeno in parte le cose a posto e salva la faccia a un Napoli brutto, che oggi avrebbe meritato la sconfitta contro un grande Cagliari. Le due squadre danno vita ad un primo tempo godibilissimo, giocato su ritmi molto elevati e con diverse chance da una parte e dall'altra: clamorosa quelle di Rrahmani e Joao Pedro, vicini al bersaglio grosso anche Di Lorenzo e Mertens. I sardi giocano la prima frazione con una fisicità impressionante, riuscendo per larghi tratti a tenere il Napoli anche sotto al 40% di possesso palla. Gli uomini di Mazzarri fanno addirittura meglio ad inizio ripresa, quando con un grande forcing trovano il vantaggio con Pereiro (con annesso regalone di Ospina) e poi sfiorano il raddoppio con Baselli. I rossoblù continuano a spingere e sprecano ancora, prima di venire beffati dalla straordinaria incornata di Osimhen: il nigeriano prende l'ascensore, sovrasta Altare e batte Cragno. Un punto tutt'altro che da buttare via per gli azzurri, che però mancano l'aggancio in vetta al Milan. Mazzarri invece manca una svolta salvezza che sarebbe stata meritatissima.

Il tabellino

Cagliari-Napoli 1-1

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli (82' Zappa), Grassi (75' Marin), Deiola, Dalbert (94' Lykogiannis); Joao Pedro, Pereiro (82' Pavoletti). All: Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (67' Ounas); Di Lorenzo (27' Malcuit (83' Zanoli)), Demme (67' Fabian Ruiz), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna (67' Osimhen). All: Spalletti.

ARBITRO: S. Sozza

GOL: 58' Pereiro, 87' Osimhen

ASSIST: 87' Mario Rui

AMMONITI: 35' Joao Pedro, 42' Malcuit, 64' Koulibaly

ESPULSI: -

NOTE: recupero 9'

La cronaca in 5 momenti

11 - COSA HA SBAGLIATO RRAHMANI!! Angolo molto ben battuto da Zielinski, la palla sfila direttamente addosso al difensore partenopeo che, a mezzo metro dalla porta, non ha la prontezza di ribadire in rete e spara altissimo!

53 - DEIOLAAAAA!!! SE LO E' DIVORATO!! Pereiro inventa, Dalbert apparecchia con un perfetto cross dalla sinistra, Deiola col piatto sbaglia tutto: palla fuori, occasione colossale per il Cagliari.

58 - GOOOOOOOLLL! GOOOOOOOL DEL CAGLIARI!!!! PEREIROOOOOO!! MA CHE PAPERA DI OSPINA! L'attaccante del Cagliari calcia di interno sinistro da posizione defilata senza opposizione, il portiere colombiano si fa tradire dal rimbalzo e si fa passare la sfera tra le mani!

61 - MARIIIIIIIIN!! MIRACOLO DI OSPINA!! Cagliari ancora a un passo dal 2-0 con una grandissima giocata di Marin: si salva il portiere colombiano con un intervento da grande portiere!

86 - OSIMHEEEEEEENNN!! OSIMHEEEEEN!! DAL NULLA PAREGGIA IL NAPOLI!!! Cross perfetto dalla sinistra di Mario Rui e stacco mostruoso del nigeriano, che sovrasta Altare e rimette a posto le cose!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - OSIMHEN: FantaVictor vi salva ancora una volta la giornata e vi ricorda una legge inequivocabile: di un bomber come lui non si dubita mai, neanche non al top, neanche se parte dalla panchina. Giocatore straordinario, senza se e senza ma.

Chi scende - PETAGNA: Non sempre le alternative ai fuoriclasse sono credibili. Spreca clamorosamente la sua occasione, Lovato e Goldaniga lo mangiano in un sol boccone. Non schieratelo prossimamente, non ne vale la pena neanche se gioca titolare.

A breve il report completo...

