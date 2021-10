Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Pereiro, Grassi, Marin, Deiola; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caceres, Ceter, Dalbert, Godin, Ladinetti, Nandez, Rog, Walukiewicz, Strootman

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Smalliing, Spinazzola

Cagliari-Roma, dove vederla in tv e live streaming

La sfida fra Cagliari e Roma verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

- Il Cagliari ha vinto l’ultimo confronto di Serie A contro la Roma (3-2 lo scorso aprile), interrompendo una serie di 13 sfide consecutive senza mai riuscire a ottenere i tre punti (4N, 9P); l’ultima volta che i rossoblù hanno ottenuto due successi di fila contro i giallorossi nela competizione è stata nel 2012.

- Nelle ultime sei sfide di Serie A tra Cagliari e Roma sono stati segnati in media 4.3 gol, dopo che nelle precedenti sei le reti erano state in media due a gara.

- Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 14 partite casalinghe di Serie A contro la Roma (inclusa una sconfitta a tavolino), per i rossoblù è già la serie più lunga di incontri interni consecutivi con reti incassate contro una singola avversaria nella competizione.

- Questa è soltanto la seconda volta nelle ultime 15 partecipazioni del Cagliari in Serie A, in cui i rossoblu raccolgono solo sei punti dopo le prime nove gare stagionali di campionato - l'altra nel 2017/18.

- La Roma ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime nove gare di campionato giocate di mercoledì (4.1 gol in media in questi incontri), parziale in cui ha ottenuto ben otto successi a fronte di una sconfitta (proprio nella più recente, lo scorso maggio contro l’Inter).

- La Roma ha perso 10 delle 16 trasferte di Serie A nel 2021 (3V, 3N), nessuna squadra conta più sconfitte esterne nel periodo; l’ultimo anno solare in cui i giallorossi hanno ottenuto più KO fuori casa nella competizione è stato nel 1961 (11).

- Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha perso il 52% delle sfide da allenatore in Serie A contro la Roma (12/23), trovando però il successo nella più recente (2-0 sulla panchina del Torino nel gennaio 2020).

- João Pedro ha segnato sei gol contro la Roma in Serie A, solo contro la Sampdoria (sette) ha fatto meglio nel torneo; soltanto Luigi Riva (nove) ha realizzato più reti contro i giallorossi nella competizione con la squadra sarda.

- Keita Baldé ha segnato tre gol contro la Roma in Serie A, inclusa una delle sue tre marcature multiple nella competizione (doppietta nell'aprile 2017) - solamente contro Fiorentina ed Empoli (quattro a entrambe) ha realizzato più reti nella competizione.

- Tammy Abraham è uno dei cinque attaccanti ad aver giocato almeno 700 minuti in questa Serie A: tra loro è quello con la peggior media gol, uno ogni 387 minuti in campo.

