Un tempo a testa, ma la beffa per il Cagliari arriva nel finale. La squadra di Mazzarri vede sfumare ancora il primo successo in questa Serie A ed è ripresa in casa, al 92°, dal Venezia, artefice di un secondo tempo più pimpante. Gli isolani avevano giocato un ottimo primo tempo ed erano passati con Keita Balde; nella ripresa però si è assistito a un quasi monologo dei lagunari, bravi – e fortunati – a trovare il lampo giusto con Busio: il suo tiro, deviato da Caceres, diventa imparabile per Cragno. Mazzarri e la sua squadra vedono così scappare via, ancora una volta, i primi 3 punti di questa stagione. Una conferma invece per il Venezia: dopo il pari raggiunto lunedì sera col Torino, la squadra di Paolo Zanetti si conferma una compagine tosta e con le idee chiare.

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni (86’ Altare); Nandez, Deiola (72’ Zappa), Marin, Strootman (86’ Grassi), Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Balde (66’ Pavoletti).

Venezia (4-4-2): Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Aramu (77’ Heymans), Ampadu (55’ Vacca), Busio, Kiyine (46’ Crnigoj); Okereke (46’ Henry), Johnsen (80’ Forte).

Gol: 18’ Keita Balde; 92' Busio.

Assist: Caceres

Note – Ammoniti: Nandez, Strootman; Ceccaroni, Kiyine, Ampadu, Johnsen, Aramu.

Il momento social

La cronaca in 5 momenti chiave

18’ GOL! CAGLIARI IN VANTAGGIO! KEITA! Grande contropiede innescato da Marin, poi Nandez imbecca Caceres con il cross da destra: Keita Balde al centro è preciso con lo stacco di testa che buca Maenpaa.

27’ JOHNSEN! PRIMA OCCASIONE VENEZIA! Bell'azione a sinistra, Johnsen poi calcia sul primo palo dove Cragno è molto attento a non farsi sorprendere. Buon intervento del portiere dei sardi.

38’ PALO DI MARIN! CAGLIARI VICINO AL 2-0! Rompe il campo Marin, che con lo strappo arriva al limite e conclude di destro in corsa: palo esterno, Cagliari vicino al gol.

64’ BUSIO! OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Colpo di testa del centrocampista del Venezia dopo un cross perfetto di Crnigoj dalla destra. Cragno si distende e blocca a terra.

92' GOL! IL PAREGGIO DEL VENEZIA! BUSIO! All'ultimo respiro, la palla dentro, Busio conclude, Caceres ci mette mezzo braccio e mezzo petto: la palla deviata mette fuori gioco Cragno e il Venezia trova il pareggio. Meritato, vista la ripresa.

MVP

Busio. In mezzo al campo si sta dimostrando giocatore affidabile per il Venezia e di assoluto buon livello per questa Serie A. Ovviamente il gol nel recupero, stasera, fa tutta la differenza del mondo.

Le pagelle

A seguire nel corso della serata...

Fantacalcio

PROMOSSO: Keita Balde. In gol, dunque sicuramente premiato da un bonus.

BOCCIATO: Okereke. Ne vede davvero poche e dopo 45 minuti è sostituito. Non un gran spot per chi l’ha scelto tra gli attaccanti.

