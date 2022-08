De Ketelaere day a Milanello. Il fantasista ormai ex Bruges ha incontrato la stampa e si è presentato ai tifosi per la prima volta dopo É ila Milanello. Il fantasista ormai ex Bruges ha incontrato la stampa e si è presentato ai tifosi per la prima volta dopo il trasferimento completato a inizio settimana dal duo Maldini-Massara . Ecco le prime parole del 21enne belga:

"Sono state settimane intense, difficili. Io ho espresso il mio desiderio di venire al Milan ai miei agenti, poi hanno fatto tutto loro. Ho dovuto cedere qualcosa per agevolare la trattativa, ma per me l'importante era essere qui. Mi piace la passione dei tifosi, giochiamo per loro. Sono pronto per i nuovi ritmi, devo solo adattarmi ad un livello più alto. Sono onorato e orgoglioso della chiamata di Maldini, è stato una figura importante da calciatore e lo è anche adesso perché influenza le decisioni. Ma quello che mi ha davvero attratto è il progetto del Milan”.

Ad

Sul nome e sui giovani al Milan

Serie A Milan, allarme Pioli: "Mancano un difensore e un centrocampista" 6 ORE FA

"Non è importante come pronunciate il mio nome. L'attenzione nei confronti dei giovani del Milan ha avuto un ruolo importante perché ho visto come sono cresciuti gli altri. Spero di farlo anche io”.

Sul paragone con Kakà

"Kakà era un calciatore fantastico. Io ho le mie caratteristiche e qualità, spero di portare al Milan i suoi stessi successi. Numero 90? Non do molta importanza ai numeri ma questo mi ha portato fortuna e ho pensato di tenerlo. La storia del Milan è innegabile ma è importante concentrarsi anche sul futuro, sulla crescita della squadra alla quale voglio partecipare. Le leggende resteranno tale, direte voi se posso rapportarmi a loro. Io penso a dare il mio contributo".

Sulle caratteristiche tecniche

"Credo di avere buone qualità tecniche, un buon primo tocco, di poter dare una mano anche nella finalizzazione. Posizione? Mi vedo come un trequartista ma anche un falso nove, sono un giocatore offensivo”.

Sugli obiettivi

"Uno degli obiettivi è andare avanti in Champions. Non sarà facile ma daremo tutti il meglio per arrivare nella fase ad eliminazione diretta".

Su Ibrahimovic

"Potrò imparare tantissimo da lui, così come potrò imparare da altri giocatori di esperienza. Averlo a fianco anche negli spogliatoi sarà una grande emozione".

Sugli idoli

"Da piccolo ho sempre ammirato Cristiano Ronaldo. Non mi sento al livello dei big d'Europa, sarebbe presuntuoso. Vengo dal campionato belga. Posso dire solo di voler dare il massimo per arrivare a quei livelli".

Sui primi giorni a Milanello

"Ci sono tante differenze con il Belgio, a partire dal clima. A Milanello sono rimasto sorpreso dall'intensità, dal coinvolgimento. Si capisce come sono arrivati ad essere campioni. Mi sono sentito subito ben accolto. I compagni si interessano, mi chiedono se va tutto bene. Sto scoprendo una nuova realtà. L'impressione è assolutamente positiva. Ieri ho avuto la possibilità di rilassarmi. Ma sono ansioso di integrarmi, non è il momento di riposarsi”.

Sulla scelta e il Mondiale

"Martinez (c.t. del Belgio, ndr) non mi ha influenzato, lui spera solo che io giochi il più possibile. E questo sarà il mio impegno in vista del Mondiale. La mia fidanzata è sempre d'accordo sulle mie scelte. Per adesso dovrà concludere gli studi in Belgio, poi ci organizzeremo”.

Sul passato da tennista

"Ho giocato molto a tennis fino a 12 anni, ma giocavo anche a calcio. Ai tempi fu facile scegliere il calcio perché avevo amici che ci giocavano. Il tennis mi ha portato concentrazione, è un gioco mentale, ma anche coordinazione".

Come cambia il Milan con De Ketelaere

Serie A Sarri punge la Juve: "L'ho presa a fine ciclo". E saluta Acerbi e Luis Alberto IERI A 10:00