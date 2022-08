Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. Adesso anche ufficialmente. Il club rossonero ha annunciato con un comunicato, ma anche sui social, l'arrivo dal Bruges del 21enne trequartista della Nazionale belga, . Adesso anche ufficialmente. Il club rossonero ha annunciato con un comunicato, ma anche sui social, l'arrivo dal Bruges del 21enne trequartista della Nazionale belga, pagato 35 milioni di euro complessivi (32 di parte fissa più altri 3 di bonus) oltre a una percentuale su una futura rivendita. Atterrato lunedì sera all'aeroporto di Linate, De Ketelaere ha effettuato con successo le visite mediche e firmato un contratto di cinque anni, valido dunque fino al 30 giugno del 2027. Indosserà la maglia numero 90.

De Ketelaere è il terzo volto nuovo della campagna acquisti rossonera dopo Yacine Adli, già annunciato un anno fa, e Divock Origi, arrivato a parametro zero dal Liverpool. Nei piani tattici di Stefano Pioli si sistemerà tra centrocampo e attacco, con licenza di inventare e dettare l'ultimo passaggio, in un ruolo che nella scorsa stagione è stato ricoperto dagli interpreti più svariati (tra cui centrocampisti adattati come Kessie e Krunic). Una delle telenovele dell'estate, dunque, si è ufficialmente conclusa. Con un finale felice sia per il Milan che per il giocatore.

Il comunicato del Milan

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90. Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l'esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol".

Come cambia il Milan con De Ketelaere

