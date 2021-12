Atalanta si gioca parte della sua stagione nella sfida contro il Villarreal, con Gasp obbligato alla vittoria per accedere agli Gosens. Il laterale tedesco ha avuto una ricaduta al bicipite femorale della coscia destra, con il giocatore che si era infortunato nel match contro lo L'si gioca parte della sua stagione nella sfida contro il, con Gasp obbligato alla vittoria per accedere agli ottavi di finale di Champions (per la terza volta consecutiva). Intanto, però, tardano ad arrivare buone notizie sul lato. Il laterale tedesco ha avuto una ricaduta al bicipite femorale della coscia destra, con il giocatore che si era infortunato nel match contro lo Young Boys all'andata . Da allora non è più sceso in campo e, purtroppo, rientrerà solo dopo la sosta natalizia.

Ad

Tanto che Gosens è addirittura già rientrato in Germania, sapendo che non sarà disponibile fino a metà gennaio. Nel mentre salterà le sfide contro Verona, Roma, Genoa, Torino e Udinese. Sarà possibile rivederlo in campo per la gara contro l'Inter del 16 gennaio? È quello che spera Gasperini e tutti i tifosi dell'Atalanta.

Serie A Atalanta in forma smagliante: così nessun traguardo è precluso 01/12/2021 A 10:54

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Atalanta, Gasperini rinnova fino al 2024. L'annuncio di Percassi 30/11/2021 A 20:44