Fiorentina e Milan (Marco Guida di Napoli). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita allo stadio Franchi di Firenze (finita 4-2 in favore della Fiorentina), valido per la 13a giornata di Serie A, arbitrato dal signor Marco Guida di Napoli.

La moviola Fiorentina-Milan

Minuto 4': GOL ANNULLATO A IBRA - Subito in vantaggio i rossoneri con la bella conclusione di Ibrahimovic, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Lo svedese era oltre a Odriozola sul tocco smarcante di Brahim Díaz.

Minuto 65': IL MILAN CHIEDE IL RIGORE - Leão va giù sul contatto con Venuti in area di rigore. Il tocco c'è, ma Guida non dà il penalty e il check del VAR conferma.

Minuto 79': IL RIGORE LO CHIEDE LA VIOLA - Saponara entra in area da sinistra e va già su un presunto contatto con Messias, ma non c'è nulla.

Minuto 83': non c'è niente su MESSIAS - Proteste del Milan per un contatto appena fuori dall'area Messias-Igor, ma non c'è ostruzione del difensore della Fiorentina. Giusto continuare.

La squadra arbitrale

Arbitro: Marco Guida di Napoli

Assistenti: Tolfo e Vono

Quarto uomo: Marco Piccinini

VAR: Davide Massa

AVAR: Eugenio Ranghetti

