Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata di Serie A, è terminata sul punteggio di 1-1, frutto delle reti nel primo tempo di Piatek, al 10', e di Caprari al 20esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio di rigore. Match arbitrato dal signor Manganiello e disputatosi all'Artemio Franchi di Firenze. Con questo risultato i Viola falliscono l'aggancio alla zona Europa, restando a -3 dalla Lazio di Sarri.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Serie A Caprari risponde a Piatek: Tudor frena la Fiorentina 3 ORE FA

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACIANO 6.5 - Prestazione super la sua. Fondamentale nel rilancio per Ikonè sull'azione dell'1-0 e nel salvataggio su Lasagna sul finire del primo tempo.

Lorenzo VENUTI 6 - Riesce a rialzarsi dopo lo sfortunato epilogo di Coppa, sfoderando una prestazione attenta e precisa sull'out di competenza, pur soffrendo in più occasioni le sfuriate di Caprari.

IGOR 6.5 : Rischia meno rispetto a Milenkovic. graziato da Lasagna sul finire del primo tempo, quando si addormenta sull'imbucata di Caprari. Cresce nella ripresa annullando Simeone.

Nikola MILENKOVIC 5 - Disastroso su Lasagna in occasione del calcio di rigore. Un difensore con la sua qualità non può mancare il tempo dell'intervento in area in maniera così clamorosa.

Piatek - Fiorentina-Verona Credit Foto Imago

Cristiano BIRAGHI 6 - Fatica a garantire il consueto contributo in fase offensiva. Riesce comunque a limitare Faraoni e Lasagna, coadiuvato da Igor e Torreira.

Youssef MALEH 5.5 - Cerca di dare qualità sulla sinistra, senza però mai trovarsi troppo però con Saponara. (dal 46' Alfred DUNCAN, 6,5 - Entra per dare maggior dinamismo a centrocampo, supportando Torreira in fase di copertura e rendendosi pericoloso nel finale con le sue percussioni).

Lucas TORREIRA 6,5 - Si piazza a uomo su Caprari, seguendolo in ogni zolla di campo. Tanto lavoro sporco per lui in mezzo ed una miriade di inserimenti pericolosi nella ripresa. (dal 77' Sofyan AMRABAT, SV)

Gaetano CASTROVILLI 5.5 - Prestazione opaca. Non d'aiuto in fase di copertura sulla coppia Caprari-Lazovic e mai realmente pericoloso nella metà campo offensiva.

Riccardo SAPONARA 5.5 - Spento e svogliato sulla sinistra. Non riesce mai a mettere in difficoltà Ceccherini. Italiano, spazientito, lo sostituisce dopo 45'. (dal 46' Riccardo SOTTIL, 6.5 - Rispetto a Saponara riesce spesso e volentieri ad arrivare sul fondo, fornendo cross interessanti per Piatek e per gli inserimenti delle mezzali.)

Krzysztof PIATEK 6.5 - Ha il merito di sbloccare la sfida con un gol da vero rapace d'area. Per il resto fatica però con la marcatura ad uomo di Gunter che riesce spesso e volentieri a limitarlo ed anticiparlo. (Dal 72' NICO GONZALEZ 6 - Tocca pochissimi palloni, senza riuscire a rendersi pericoloso.)

Jonathan IKONE' 5.5 - Una buona accelerazione in occasione del gol di Piatek e poco altro. Ancora troppo indisciplinato dal punto di vista tattico. (dal 46' Josè Maria CALLEJON, 6.5 - Bravissimo come sempre nei movimenti senza palla. Insidioso con i suoi cross bassi per Piatek e Torreira.)

All. Vincenzo ITALIANO 6.5 - Bravo e coraggioso con il triplo cambio attuato nell'intervallo che ribalta totalmente l'andazzo del match. I suoi ragazzi oggi avrebbero meritato i tre punti per quanto mostrato.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Incolpevole sul gol di Piatek. Bravo nell'unica parata sulla punizione insidiosa di Callejon.

Federico CECCHERINI 6,5 - Il migliore del pacchetto arretrato gialloblù. Saponara non riesce mai a metterlo in difficoltà. Bravo poi a gestire la freschezza di Sottil.

Koray GUNTER 6 - Pessimo in marcatura su Piatek in occasione del primo gol. Cresce col passare dei minuti riuscendo poi ad annullare in toto il polacco per il resto della sfida.

Piatek esulta dopo il gol al Verona Credit Foto Getty Images

Nicolò CASALE 5.5 - Soffre la rapidità di Ikonè, non riuscendo mai a limitare le scorribande del francese. La situazione si complica ulteriormente con l'ingresso in campo di Callejon. Rimandato.

Marco Davide FARAONI 6 - Spinge meno rispetto a Lazovic, con il Verona che preferisce attaccare sulla sinistra. Molto bene comunque in fase di copertura su Saponara. (dall'86' SUTALO)

Ivan ILIC 6 - Senza Barak, si incarica di dettare i tempi della manovra scaligera, senza sfigurare.

Adrien TAMEZE 6,5 - Altra prestazione di spessore per questo ragazzo. Qualità e quantità in mediana e duello con Castrovilli ampiamente dominato. Crescita imperiosa per lui in questo girone di ritorno.

Darko LAZOVIC 6,5 - Vera e propria spina nel fianco per la difesa Viola. Spinge e si inserisce con costanza sulla sinistra, trovando spesso dei cross interessanti. (dal 63' Fabio DEPAOLI 6 - Gestisce senza particolari patemi le sporadiche sfuriate di Venuti.)

Kevin LASAGNA 5.5 - Rapido ed opportunista in occasione del calcio di rigore conquistato. Per il resto si vede poco, sfiorando il gol con una semirovesciata nel primo tempo e divorandosene uno in campo aperto contro Terraciano. (dal 71' Daniel BESSA, 6 - Entra per sgravare Caprari da alcune coperture difensive e svolge senza errori il proprio compito).

Gianluca CAPRARI 7 - Prestazione sontuosa. Trova il decimo gol in Campionato con un rigore realizzato con estrema freddezza. Sempre pericoloso quando parte palla al piede, con le sue accelerazioni e i suoi cross vellutati. Giocatore totalmente sbocciato sotto la cura Tudor.

Giovanni SIMEONE 5.5 - Dopo la tripletta dell'ultimo turno, oggi un piccolo passo indietro per l'argentino, sempre ben marcato dall'attento Igor e mai realmente pericoloso.

All. Igor TUDOR 6.5 - Altra grande prestazione dei suoi ragazzi che continuano a restare in scia al treno europeo. Peccato per il consueto calo fisico nel secondo tempo. Il Verona quantomeno ha però resistito senza sfaldarsi, portando a casa un punto prezioso.

