Il tecnico dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Cagliari. Sul primo gol e sulla facilità di andare in rete della Dea, il tecnico si è così espresso: "L'allenamento è una palestra ideale, su azione abbiamo fatto tanti gol. Prima ne facevamo molti anche su palla inattiva, ora un po' meno, ma nel corso degli anni siamo stati il miglior attacco. I gol arrivano da questo tipo di manovra, come il primo gol".

Sulla sofferenza dei suoi questa sera

"Sì, abbiamo sofferto troppo per il tidpo di partita che è nata. Abbiamo avuto una buona superiorità a lungo, tante occasioni, poi quando non chiudi le partite rischi che nel finale ci possano essere opportunità, magari con una mischia. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo essere soddisfatti per quello, ma se siamo un po' più concreti soffriamo meno".

Sull’Atalanta che fa più punti in trasferta

"C'è stata anche della casualità, alcune partite in casa non meritavamo un risultato negativo. Poi quando giochi fuori casa trovi anche squadre più aperte, ma non credo sia del tutto così. Abbiamo perso contro Fiorentina e Milan, gare dolorose, con l'Udinese al novantaduesimo... Credo sia un caso, ma per stare nelle zone alte della classifica dobbiamo essere più concreti. È successo anche negli anni addietro, poi siamo riusciti a fare delle strisce molto positive".

Sul rigore dato e poi levato al VAR

"Io ho preso per buono quello che mi ha detto, loro hanno venti e più telecamere. Mi ha detto che aveva preso la palla, inizialmente pensavamo avesse dato un calcio al giocatore... Ora, vedendola così, prende un po' tutto, come diceva Nereo Rocco: ‘tutto quello che si muove bisogna prendere, se poi è la palla pazienza’".

Di nuovo sull’abbraccio con Ronaldo in Champions

"Per quanto fossimo veramente dispiaciuti, abbiamo assistito a un colpo da maestro. Uno che fa 1000 gol o quasi... Non è che ci conosciamo, anzi. A me affascinano i grandi giocatori, anche se sono dei grandi avversari. Io ho avuto calciatori importanti, mai del livello di Ronaldo, un anno Milito e fu straordinario. Poi ne ho avuti ottimi, per arrivare a Zapata adesso. Chiaro che un giocatore come lui mi sarebbe piaciuto allenarlo. In un sistema come l’Atalanta da 90 gol con i nostri meccanismi chissà quanti gol avrebbe fatto. Mi sarebbe piaciuto tanto. Anche solamente qualche partita, un mesetto... In realtà ci abbiamo provato (ride, ndr)".

Sulle 200 vittorie in Serie A

"Non lo sapevo, è un bel dato. Spero di farne ancora tante, ogni vittoria... Non ne ricordo nemmeno una facile, mai, anche quando sono stati risultati eclatanti. Tutte vissute e festeggiate, vincere le partite è soddisfazione, ti fa vincere bene i giorni successivi".

Su un’esperienza all’estero

"Io vivo bene in Italia, a Bergamo. Conta molto anche questo. A volte ci penso, forse sarei più ricco ma meno felice. Le partite ok, ma poi arrivare al sabato dopo è lunga. Io vivo anche di altre cose".

