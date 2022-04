In una gara che sembrava ormai incanalata sullo 0-0, a un minuto dal 90' arriva la rasoiata decisiva di Milan Badelj che - nello scontro diretto per non retrocedere col Cagliari - restituisce la speranza al Genoa, ora a 25 punti e a -3 proprio dai sardi. Vittoria fondamentale per Blessin, che si prepara al meglio per il derby ad altissima elettricità contro la Sampdoria in programma sabato 30 aprile alle 18.

Stefano Sturaro, Alessandro Deiola, Genoa-Cagliari, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Serie A Genoa-Cagliari: probabili formazioni e statistiche 21/04/2022 A 17:44

GENOA-CAGLIARI 1-0

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigård, Bani, Vasquez; Sturaro (81' Yeboah), Badelj; Amiri (46' Destro), Galdames, Portanova (60' Gudmundsson); Ekuban (60' Melegoni - 93' Hernani). All.: Blessin.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli (82' Walukiewicz), Carboni; Bellanova (82' Nandez), Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita Baldé (73' Pavoletti), João Pedro. All.: Mazzarri.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2.

Gol: 89' Badelj (G).

Assist: Yeboah (G, 1-0).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Sturaro, Grassi, Frendrup.

Il momento social

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

22' - JOÃO PEDRO! Tiro-cross basso, col mancino e a incrociare, che scalda i guantoni a Sirigu. Pericoloso, il Cagliari!

30' - AMIRI! Conclusione al volo, appena dentro l'area da parte dell'ex Bayer Leverkusen: palla fuori di un soffio e Genoa vicinissimo al gol. Tutto è nato da una palla persa da Dalbert su pressione di Sturaro.

48' - PALO CLAMOROSO DI JOÃO PEDRO! Destro al fulmicotone da fuori area e palla sul legno.

Joao Pedro, Genoa-Cagliari, Getty Images Credit Foto Getty Images

61' - CAGLIARI A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Verticalizzazione di João Pedro per Keita Baldé, che scatta in profondità e, in scivolata, impegna due volte Sirigu. Ostigaard a quel punto effettua un salvataggio definitivo, prima della conclusione di poco alta, in corsa, da parte di Marin!

80' - ROG INCROCIA IL MANCINO BASSO! Palla sull'esterno della rete. Buona occasione per il Cagliari.

89' - GOL DEL GENOA CON BADELJ! Destro murato in area, tocco caparbio di Yeboah per l'ex Fiorentina e Lazio che insacca con un rasoterra all'angolino! Marassi in preda all'entusiasmo: 1-0!

MVP

Badelj. E' lui che merita la palma del migliore in campo. Non potrebbe essere altrimenti. Getta costantemente il cuore oltre l'ostacolo ed è l'ultimo ad ammainare la bandiera: quel suo caparbio rasoterra all'89' restituisce la speranza al suo Genoa.

Milan Badelj, Genoa-Cagliari, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

Fantacalcio

PROMOSSO - Yeboah. Entra nei minuti finale e spacca il match, con quell'assist tanto cercato e poi trovato, di fisico e di grinta a favore di Badelj per l'1-0.

BOCCIATO - Dalbert. Un paio di salvataggi utili non rimediano a una gara eccessivamente piena di distrazioni.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Cagliari-Sassuolo 1-0, pagelle: Scamacca e co. non pervenuti 16/04/2022 A 12:55