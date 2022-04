Genoa-Cagliari , match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete all'89' di Milan Badelj. La gara è stata arbitrata da Paolo Valeri di Roma 2. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6,5: risponde presente su JoãoJoãoe, soprattutto, due volte consecutive su Keita Baldé al minuto 61.

Morten FRENDRUP 6,5: compare come terzino destro. In realtà, mette in atto un preziosissimo lavoro da mediano d'interdizione. Nel finale spende molto intelligentemente un cartellino giallo su azione di sfondamento di Rog.

Leo Skiri ØSTIGÅRD 7: il suo salvataggio tra Keita Baldé e João Pedro al 61' è un pezzo consistente della vittoria finale genoana.

Mattia BANI 6: lotta con grande volontà pur concedendo qualcosa, va detto, agli avanti avversari.

Johan VASQUEZ 6: parte da terzino sinistro ma converge spesso e volentieri a dare una mano alle linee centrali di retroguardia.

Stefano STURARO 6,5: lotta con grande volontà su ogni pallone. Come suo solito, da vero trascinatore.

Dall'81' Kelvin Yeboah 7: entra nei minuti finale e spacca il match, con quell'assist tanto cercato e poi trovato, di fisico e di grinta a favore di Badelj per l'1-0.

Milan BADELJ 7,5: è lui che merita la palma del migliore in campo. Non potrebbe essere altrimenti. Getta costantemente il cuore oltre l'ostacolo ed è l'ultimo ad ammainare la bandiera: quel suo caparbio rasoterra all'89' restituisce la speranza al suo Genoa.

Nadiem AMIRI 6: sfiora il vantaggio a alla mezzora, con un destro al volo che sfiora il palo. Esce non per demeriti, ma perché Blessin necessitava di dare maggior consistenza all'attacco genoano con l'ingresso di Destro.

Dal 46' Mattia Destro 6: impalpabile (se non per un'ammonizione-lampo) dal suo ingresso in campo. Tuttavia, all'89' è bravo a provarci innescando - di fatto - l'azione che porterà al gol decisivo.

Pablo GALDAMES 5,5: partita in chiaroscuro, tra recuperi palla e giocate imprecise.

Manolo PORTANOVA 6: mette a referto alcuni buoni cross, senza tuttavia strafare.

Dal 60' Albert Gudmundsson 5,5: prestazione senza squilli. L'islandese fatica ad entrare nelle dinamiche del match.

Caleb EKUBAN 5: là davanti non riesce proprio a trovare il varco giusto. Partita sostanzialmente da dimenticare.

Dal 60' Filippo Melegoni 5,5: poche geometrie utili in fase di costruzione.

Dal 93' Hernani: sv.

Mister Alexander BLESSIN 6,5: decide di giocarsela per vincere, gettando nella mischia prima Destro e pii il giovane attaccante dell'Under 21 italiana Kelvin Yeboah. Che pesca l'assist vincente per Badelj. Mossa azzeccatissima.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6: quasi mai chiamato in causa dagli avanti genoani. Sostanzialmente incolpevole sul gol di Badelj.

Giorgio ALTARE 6,5: protagonisti di alcuni disimpegni di livello. Specie in elevazione.

Luca CEPPITELLI 6,5: finché resta in campo, il Cagliari non rischia alcunché.

Dall'82' Sebastian Walukiewicz: sv.

Andrea CARBONI 5: spesso rude e impreciso negli interventi, va "a spasso" in occasione del gol che decide la partita.

Raoul BELLANOVA 5: prova decisamente sottotono lungo l'out di sinistra.

Dall'82' Nahitan Nandez: sv.

Alessandro DEIOLA 6,5: conferma il suo ottimo periodo di forma assistendo al meglio il compagno João Pedro

Alberto GRASSI 6: bene in fase d'interdizione. Con le buone o con le cattive.

Dal 77' Marko Rog 6,5: entra scoppiettante nel match, tra corsa e tante idee utile. In una sua azione di sfondamento, costringe Frendrup al cartellino giallo.

Razvan MARIN 6: si illumina a tratti. Quando lo fa, tutta la fase offensiva sarda ne beneficia.

DALBERT 5: un paio di salvataggi utili non rimediano a una gara eccessivamente piena di distrazioni.

Keita BALDE 5,5: al 61' ha un'ottima chance. Che però non sfrutta.

Dal 73' Leonardo Pavoletti 5,5: l'ex di turno vene ben contenuto dalla retroguardia di casa.

João PEDRO 7: un palo da fuori, numerose imbucate, grinta... Insomma, gli è mancato solamente il gol.

Mister Walter MAZZARRI 5,5: talvolta giocare "per lo 0-0" gare simili, poi la si paga cara. Molto cara...

