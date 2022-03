Il prossimo 7 giugno Manolo Portanova dovrà presentarsi davanti al Gup del tribunale di Siena con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalirebbero alla notte tra il 30 e il 31 maggio, in un appartamento in Toscana. La triste protagonista della vicenda è una ragazza di 21 anni che accusa il calciatore e altri due ragazzi di violenza. Oltre agli indagati c'è anche un quarto ragazzo coinvolto ma, all'epoca dei fatti, aveva solo 17 anni e quindi su di lui prenderà decisioni il tribunale dei minori di Firenze.

La ricostruzione della vicenda legale

Nel giugno dello scorso anno Portanova si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Jacopo Rocchi, quando erano partite le indagini preliminari a seguito della denuncia della ragazza, per poi dichiararsi sempre innocente nel corso degli interrogatori davanti al pm competente. Per Portanova e per gli altri indagati maggiorenni erano stati inizialmente disposti, poi successivamente revocati, anche gli arresti domiciliari. Ora, dopo mesi di indagini, interrogatori e accertamenti sui telefoni cellulari dei giovani coinvolti, il procuratore facente funzione Nicola Marini ha richiesto il rinvio a giudizio per il calciatore.

Il calciatore è un classe 2000 ed ha segnato il primo gol in Serie A nell'importante vittoria del Grifone ai danni del Torino, nel match terminato 1-0. Portanova è cresciuto nel settore giovanile della Lazio per poi passare alla Juventus. Il club bianconero l'ha ceduto al Genoa nel 2021 e, ad ora, la trattativa è sotto la lente d'ingrandimento a causa dell'inchiesta sulle plusvalenze.

