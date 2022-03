Centottantasette giorni dopo, il Genoa rivede la luce. Lo fa con grinta, identità e spirito di sacrificio contro un Torino svuotato, riuscendo a rilanciarsi nella disperata corsa verso la salvezza. A fasr riveder le stelle ai liguri il primo gol in Serie A di Portanova, tra i simboli di un nuovo corso che ha restituito entusiasmo e spirito di appartenenza agli straordinari supporters del Grifone. La rete dell'esterno genoano è arrivata al 14', grazie alla frittata combinata dalla premiata ditta Berisha-Izzo. Poco dopo l'espulsione ingenua (e di fatto inventata dall'arbitro Mariani) di Ostigard sembra poter cambiare la gara a favore degli ospiti, che però non cambiano mai passo e finiscono intrappolati nella rete tessuta da Blessin. L'allenatore tedesco azzecca tutto e conquista così i primi 3 punti dal suo arrivo in Italia dopo 7 pareggi nelle prime 7 uscite. Una gara che può, chissà, cambiare per il Genoa un finale quasi già scritto di una stagione difficilissima. Per il Torino ennesimo esame fallito: per il definitivo salto di qualità servirà ancora aspettare...

Il tabellino

Genoa-Torino 1-0

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj (90'+3 Hernani); Melegoni (66' Galdames), Amiri (25' Bani), Portanova (66' Yeboah); Destro (46' Hefti). All. Blessin

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez (80' Buongiorno); Singo (80' Zaza), Mandragora (51' Brekalo), Lukic, Vojvoda (51' Ansaldi); Pobega, Pjaca; Belotti. All. Juric

ARBITRO: M. Mariani

GOL: 14' Portanova

AMMONITI: 10' Ostigard, 84' Bani, 87' Izzo, 90' Pobega, 90'+1 Ansaldi

ESPULSI: 24' Ostigard

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

14 - PORTANOVAAAAA!! PORTANOVAAAA! IL GENOA E' IN VANTAGGIO! Frendrup scappa sulla destra ed è bravissimo a mettere in area il cross, Berisha si fa clamorosamente scappare la sfera dalle mani e Portanova, complice anche la deviazione di izzo, scaraventa in rete da pochi passi!

24 - Clamoroso, espulso Ostigard! Izzo corre in avanti, il difensore del Genoa commette una sciocchezza colossale falciando l'avversario al limite dell'area: rossoblù già in 10!

35 - VOJVODA!! TRAVERSA CLAMOROSA!! Bello il cross dalla destra di Singo per Belotti. Il Gallo prova la cilena e, colpendo male, di fatto serve un assist perfetto per Vojvoda che di testa da due passi manda la palla sulla parte alta del legno!

42 - BELOTTI!! ALTRA GRANDE CHANCE PER IL TORO!! Belotti si ritrova solo davanti alla porta in posizione defilata, liberato da una palla geniale di Lukic. Il Gallo, però, non trova la porta sparando alto quasi a tu per tu con Sirigu.

90+4' - E' FINITAAA! E' FINITAAA! Il Genoa rompe la maledizione e 187 giorni dopo torna a vincere in Serie A. Rossoblù ancora aggrappati alla salvezza!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - PORTANOVA: un gol che convincerà più di qualcuno a dargli una chance da qui a fine stagione. E' tra i trascinatori di questo Genoa in ripresa: se la squadra ingrana, può essere una delle sorprese da qui in poi.

Chi scende - PJACA: la titolarità contro una squadra di bassa classifica avrà ingolosito più di qualche fantallenatore. La realtà è che Pjaca è sempre lo stesso: due partite sfavillanti, poi una marea di infortuni e una strada smarrita. Lasciate stare, per davvero.

